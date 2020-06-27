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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Не больше 300 миллионов сомов. Сколько партия может потратить на выборы

Разработаны формы отчетности партий о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. Об этом сообщает ЦИК.

По данным Центризбиркома, на ведомственном сайте в открытом доступе будут публиковаться еженедельные сведения о движении финансов избирательного фонда в формате:

  • по источникам поступлений фонда — когда, кто и сколько средств внес в фонд политорганизации;
  • по расходам: когда, кому и сколько выплачено за товары или услуги.

Кроме того, определены формы опубликования итоговых отчетов о движении средств избирательного фонда за период выборов.

Уточняется, что публиковаться данные будут с учетом требований законов о защите персональной информации и банковской тайне.

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Отметим, что принятый недавно Закон «О политических партиях» содержит нормы, согласно которым политобъединения обязаны ежегодно предоставлять финансовые отчеты на своих сайтах и сдавать их в ЦИК.

По закону источниками финансирования избирательной кампании могут быть:

  • собственные средства кандидата, включенного в список претендентов, которые не должны  превышать 1,5 миллиона сомов;
  • собственные средства политической партии, которые не должны превышать 100 миллионов сомов;
  • добровольные пожертвования от частных лиц, не превышающие 200 тысяч сомов;
  • взносы компаний, не превышающие 3 миллионов сомов.

Предельная сумма расходов политической партии, выдвинувшей список кандидатов, за счет средств избирательного фонда не может превышать 300 миллионов сомов.

 При этом запрещены пожертвования в избирательные фонды от:

— иностранных государств, международных организаций, лиц без гражданства, органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий, юридических лиц с государственной или муниципальной долей в уставном капитале, благотворительных и религиозных организаций.

Запрещены также анонимные вклады в избирательную кампанию той или иной политорганизации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157590/
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