Двойные стандарты. Почему мужчины уходят от ответственности за роды и аборты

«Я сказал: детей не надо, решай проблему сама, как хочешь, но презерватив я использовать не буду!» — заявил он своей партнерше, взвалив на нее всю ответственность за здоровье, будущие аборты и выбор контрацептивов. И та послушно тащит на себе этот груз.

В обществе чаще говорят об ответственности девушек и женщин за рождение здорового потомства, воспитание нового поколения. Их чаще осуждают, критикуют, им задают неудобные вопросы. А почему нет общественного порицания мужчин, которые должны отвечать за это в равной степени? Почему мужчины самоустраняются в вопросах репродуктивного здоровья и планирования семьи?

На чужие плечи

В первую очередь специалисты объясняют это физиологическими особенностями. Природа просто не наделила мужчин способностью вынашивать беременность. Им никогда не придется делать аборты, вот и пользуются привилегией в этом плане. Как сказала героиня одного популярного сериала: «Если бы мужчины беременели и рожали, то аборт бы в их обществе превратился в великое таинство».

«Отсюда уход от ответственности и двойные стандарты мужского патриархального уклада общества. При этом мужчины (общественные лидеры и депутаты) очень легко могут заявлять, что аборт — это «убийство», «грех», который на себя почему-то берут медицинские работники, помогающие женщине, и сама беременная», — говорит исполнительный директор Альянса по репродуктивному здоровью Галина Чиркина.

Читайте по теме Истязание женщины в Сузаке. Сын пострадавшей встал на сторону отца

«Все дело в том самом гендерном неравенстве, присутствующем в нашем обществе гендерном насилии, поддерживаемом многими. А ведь роль мужчин в вопросах деторождения и планирования семьи должна быть более значительной и не такой патриархальной: я так решил, так и будет», — считает она.

О том, что активное участие мужчины в планировании семьи — это задача номер один, говорит и директор Кыргызского альянса планирования семьи Бактыгуль Бозгорпоева.

Но реальность такова, что мужчины очень пассивно вовлечены в этот вопрос, считая это ответственностью женщины. «Если ей надо, пусть предохраняется. Даже презерватив, по мнению некоторых мужчин, должна надевать женщина. А в случаях, когда она это делает, мужчина спрашивает — где этому научилась», — приводят эксперты примеры из практики.

Мужчина и женщина в равной степени отвечают за рождение ребенка. Малыш должен быть желанным, а не «так получилось». Из-за этого проблема бесконечных абортов, большая часть которых не регистрируется. Бактыгуль Бозгорпоева

При этом средства на современные контрацептивы многие мужчины из скудного семейного бюджета выделять не готовы. И как выходить из такой ситуации женщинам?

Родом из детства

Читайте по теме Говорить о сексе не стыдно. Секрет счастливой половой жизни

Тема репродуктивного здоровья табуирована в обществе. Люди не хотят открыто говорить об этом, считают чем-то постыдным.

Специалисты по репродуктивному здоровью добиваются сексуального образования в школах без разделения на мальчиков и девочек, с проведением общей дискуссии. «Чаще всего так происходит на юге страны, когда во время анатомии предлагают разделить класс на группы. Вопрос менструации, к примеру, рассматривается только для девочек. Однако мужчины станут родителями не только мальчиков, но и девочек», — подчеркивает Галина Чиркина.

Проблема в том, что мы не формируем ответственных мальчиков, юношей, мужей, не говорим о том, что планирование семьи — задача обоюдная. Галина Чиркина

«Это должны закладывать с детства родители, — считает специалист. — Сегодня законодательство позволяет мужчинам брать декретный отпуск. Но культурально это осуждается. Большинство мужчин, которые берут отпуск по уходу за ребенком, делают это не из благих побуждений помочь жене, а чтобы уйти от сокращения, преследуя свои какие-то карьерные интересы».

Ситуация в области планирования семьи, по мнению экспертов, изменится не скоро. «Как только начинается дискуссия вокруг данной проблемы, сразу говорят о гендерном неравенстве. А это не любят политики и лица, принимающие решения. Они говорят, что это не наши традиции. Но раньше традиции кыргызского народа как раз-таки создавали все условия для женщин», — напоминает Галина Чиркина.

Мужское здоровье в опасности

Но статистика говорит о том, что почти 70 процентов случаев бесплодия пары зависят именно от мужчин.

Считается, что если у супружеской пары долго нет детей, то вся проблема в женщине.

Однако представителям сильного пола сложно признать наличие проблем со здоровьем. Многие тянут до последнего с обращением к врачу.

«А тем временем Всемирная организация здравоохранения давно трубит о проблемах с мужской репродуктивной функцией, а в большей степени с наличием мужских половых клеток (гамет). По сравнению с 1960 годом количество здоровых сперматозоидов в одном миллилитре спермы сократилось в четыре раза! Стрессы, курение, алкоголь, малоактивный образ жизни, экология — все это сильно влияет на детородную функцию мужчин. Количество бесплодных мужчин растет», — констатирует Галина Чиркина.

«Поэтому при обсуждении темы планирования семьи присутствие мужчин, наличие информации для них, доступность контрацептивов также крайне важно, как и присутствие женщин», — резюмирует эксперт.