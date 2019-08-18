Говорить о сексе не стыдно. Секрет счастливой половой жизни

Почти каждая вторая женщина в браке не испытывает оргазм. Что мешает ей говорить о своих желаниях партнеру? Почему важно говорить о сексе и не только в паре, в интервью 24.kg рассказала директор ОО «Альянс по репродуктивному здоровью» Галина Чиркина.

— Нередко люди стесняются говорить о своих желаниях и предпочтениях. Есть ли место стыду при обсуждении интимных отношений?

— А стыдно ли говорить о еде или зарабатывании денег? Мы с вами говорим об основном человеческом инстинкте. Желание заняться сексом, продолжать род — это наш основной инстинкт. И об этом говорить не стыдно, а нужно. Причем в контексте разных сообществ, секторов общества, например, в воспитательных или демографических процессах.

О сексе нужно говорить в профессиональной среде, тем же врачам, психологам, которые оказывают содействие семейным парам, молодым людям, только вступающим в половую жизнь, и так далее. Однозначно это должна быть тема для разговора многих людей.

— Некоторые люди, долго находящиеся в браке, воспринимают секс как супружеский долг, некую обязанность. При этом женщины в различных пабликах признаются, что не испытывают оргазм. В паре со временем нарастает напряжение. Так ли важен оргазм в жизни женщины?

— Партнер испытывает оргазм почти при каждом сексуальном контакте, соответственно, и вопрос удовлетворения партнерши тоже должен стоять. Однако в паре люди не всегда готовы сразу почувствовать друг друга и доставить удовольствие. Но если у мужчины оргазм — это и семяизвержение, то у женщины это более сложный процесс, более тонкий. Однако и оргазмов она может испытывать больше и разнообразнее.

К сожалению, наши специалисты видят, что почти каждая вторая женщина в браке не испытывает оргазм. Галина Чиркина

Почему? Ответ на поверхности — люди не говорят друг с другом о сексе, удовольствии. Женщины почему-то стесняются сказать своим мужьям, какая поза им приятнее, удобнее, интереснее. Когда мы их спрашиваем почему, они отвечают: «Ну что вы! Как я могу сказать, что мне нравится? Он же посчитает меня проституткой!» Меня, честно говоря, это всегда удивляет. Тогда что же, прерогатива получать оргазм есть только у секс-работниц?

Мне кажется, это связано с общей культурой, у нас вообще не обсуждаются эти вопросы в семьях. Разве что только между подругами, друзьями. Но ведь это абсолютно разные вещи — разговор об оргазме с подругами и партнером.

Оргазм — это по большому счету физиологическая, эмоциональная разрядка, там участвует сразу несколько систем нашего организма (кровеносная, дыхательная, нервная, эндокринная). Он позволяет эти системы стимулировать и в определенной степени поддерживать их. Если же человек не получает разрядки, то, по сути, он вредит себе. Поэтому когда мы говорим о здоровых взаимоотношениях в паре, то оргазм должен присутствовать и у партнера, и у партнерши. Это позволяет сбросить напряжение, которое нарастает во время возбуждения.

— Чтобы «не обидеть партнера», кто-то просто симулирует оргазм.

— Насмотревшись фильмов, многие так и делают, имитируют какие-то вещи. Однако ведь организм-то от этого ничего не получает. Да и партнер, думаю, тоже чувствует неискренность. Иногда неверность в браке с этим и связана.

— Нередко партнеры объясняют измены нехваткой свежих эмоций, ярких ощущений для «полного счастья».

— Это абсолютно индивидуальный момент. И никто, ни специалисты, ни моралисты, не вправе осуждать людей. Кому-то просто нравится разнообразить отношения (позы, условия) внутри одной и той же пары. Кому-то этого недостаточно. Могу ли я осуждать, говорить, что это неправильно?

Медицина говорит, что нет абсолютных запретов, кроме одного — безопасное сексуальное поведение, которое не позволяет получить дополнительную инфекцию и заразить кого-то из партнеров. Галина Чиркина

Исходя из этого, у каждого человека должны быть свои определенные моральные принципы и в то же время достаточно хорошие знания и навыки по защите себя от нежелательной беременности или инфекций, передающихся половым путем. Правила безопасности должны быть привиты еще в юности. Я бы осудила, скорее, небезопасное поведение, чем смену партнеров. Пока существует человечество, остается и эта дилемма.

Иногда это просто необходимость, потому что люди в паре изматывают друг друга, не подходят в сексуальном плане.

— А что делать, если темперамент разный? Разводиться?

— Здесь нужно искать подсказки специалистов или реально расставаться и находить того человека, который больше подходит. Ну зачем себя загонять в какую-то тюрьму, причем самостоятельно, когда можно экспериментировать и решить вопрос?

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Другой вопрос, насколько мы говорим об этом друг с другом. Иногда ведь смена партнеров происходит без объяснения ситуации. Все, расходимся, не сошлись характерами. А оказывается, там простая ситуация — один из партнеров не испытывает оргазм, а второй никогда и не интересовался этим. При этом люди находят совершенно другие поводы — раздражение, несходство характеров, неумение готовить, еще что-то.

Страшная трагедия, когда сексуальная жизнь чаще всего и становится причиной разводов, а вот умение построить диалог не появилось. Грустно, конечно.

— А размеры в этом деле имеют значение?

— Абсолютно нет. Это очень индивидуальный момент. Женщина может испытывать разные виды оргазма и на разном уровне. Об этом она должна говорить своему партнеру. Когда мы говорим о размерах пениса и вагины, то больше страдаем определенными мифами. Какими? Чем больше у мужчины, тем лучше. У женщин наоборот: чем меньше вагина, тем лучше.

Да, те же роды влияют на растяжимость мышц влагалища и его объем, но определенные упражнения и консультация у специалиста могут вернуть все в исходный вариант. Над этим просто нужно работать.

Кроме того, у нас уже достаточно хорошо развита эстетическая гинекология, которая поможет женщине восстановить объемы вагины до желаемого уровня. То есть в этом плане мы обладаем большими ресурсами. Однако они ни к чему не приведут, если мы не научим партнеров или не дадим им знаний, с помощью которых они смогут доставить друг другу удовольствие независимо от размеров.

Эти практики нужно изучать. Наверное, поэтому появились Камасутра в Индии, куча философских трактатов в Китае, масса научных работ в Европе. Человечество всегда ищет удовольствие, так же как партнеры в паре и каждый человек. Другой вопрос, изучаем ли мы свое тело, не стесняемся ли, любим ли, уважаем ли. Пока ты не изучишь себя путем экспериментов с собственным телом и его реакции на какие-то вещи, ты не сможешь понять, какой, например, оргазм ты испытываешь.

— Бывает, что у человека возникают какие-то страхи после первого неудачного полового контакта. Как быть в этой ситуации?

— Я очень рекомендую пойти к хорошему специалисту. К сожалению, у нас очень многие женщины страдают такой проблемой. Причин много — и психологическая травма, и физическая, и зажатость, и определенные проблемы с организмом самой женщины. Например, вагинизм, когда у партнерши наступает спазм влагалища и практически совершить половой акт невозможно. Каждый случай индивидуален. Кому-то достаточно обсудить ситуацию с врачом, а потом своим партнером, и потом все будет замечательно.

Но подчеркну, что насилие всегда бесследным, к сожалению, не остается. Оно может иметь скрытые психологические травмы и серьезно сказываться на физиологии. Галина Чиркина

Есть много научно доказанных исследований о связи гинекологических проблем с физическим насилием в семье. Муж жену избивает, и у нее просто «отключается» репродуктивная система, не наступают месячные, начинаются кровотечения и так далее. При этом в семье считают: ну, женщина сама больная.

Разговор о сексе с партнером — это индикатор доверия внутри пары, когда ты можешь что-то обсудить и не бояться негативной реакции.

Важна и практика языка. У нас он, к сожалению, очень скуден. Мы-то свои половые органы не можем назвать с партнером, поэтому появляются какие-то «пирожки» и «краники».

— Наш менталитет не всегда позволяет людям говорить на эту тему откровенно. К чему может привести недосказанность?

— Ко многому. Вот классический пример. Девушка только вышла замуж за молодого человека по любви. Они дружили долгое время, между родственниками была договоренность. Люди женились вроде бы по всем канонам и традициям, все соблюдено, свадьба шикарная. Вдруг молодой человек охладел к своей супруге, та на глазах тает, худеет. Родственники решили обратиться к нашим специалистам.

Оказалось, что в первую брачную ночь молодой человек не увидел на простыне крови. И все — ты неверная, плохая. Девушка ни с кем об этом поговорить не может, рыдает, говорит, что это первый мужчина в ее жизни. И гинеколог это подтвердил. Просто девственная плева хорошо растяжимая. А парень начинает ее люто ненавидеть. Просто он плохо знаком с анатомией, не знает, что есть особенности строения девственной плевы. Позже эта пара помирилась, но с этой травмой им придется много-много лет жить. Внутренняя обида, осадок остались. Молодой человек женился на девственной плеве, а не на девушке...

Общество не учит, не воспитывает, не дает никаких элементарных знаний в этой области ни в семье, ни в школе. Галина Чиркина

Поэтому вопрос «Нужно ли говорить о сексе?» цепляет тут же все остальное — нужно ли говорить о девственности, нужно ли давать знания нашим детям в области их анатомических особенностей, полового развития, нужно ли создавать систему школьного образования, где ребенок получает навыки безопасной жизни, и сексуальной в том числе. Благодаря этим знаниям он может отсрочить половые отношения до той поры, пока не будет готов. Но нам легче сказать «уят», «нельзя», «табу» и закрыть тему. Ведь это же серьезный, колоссальный труд педагогический, научный, медицинский. Масса людей должна над этим работать, чтобы что-то изменить в навыках родителей.

Если мы не дадим таких знаний, то через 20 лет будут родители, которые точно так же ничего не знают и не могут дать своим детям. Будем ходить по кругу и ловить себя за хвост, как та змея.

— Есть ли секрет счастливой сексуальной жизни?

— В первую очередь это любовь, доверие, ну и без знаний никуда. Знания анатомии, как строить отношения с людьми, как избегать конфликтов, как не доводить до насилия и так далее. Если эти элементарные вещи есть в понимании человека, то счастливую сексуальную жизнь можно построить точно так же, как и счастливую семейную. Почему я подчеркиваю две эти жизни? Потому что мне не хотелось бы, чтобы мы каждый раз завязывали сексуальную и семейную жизнь в одну связку. Первая чаще всего начинается гораздо раньше второй. И я не говорю о половом акте как таковом, а о восприятии себя и своего тела, его реакции на многие вещи.