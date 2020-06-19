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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Истязание женщины в Сузаке. Сын пострадавшей встал на сторону отца

Сын женщины, которую истязал супруг в селе Бек-Абад Сузакского района, встал на сторону отца. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» сообщил заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

По его словам, пострадавшая женщина не заявляла о давлении.

«Она не заявляла, что со стороны кого-либо на нее оказывается давление. У них есть взрослый сын, который работает переводчиком в Оше. Он принял сторону отца. Но, несмотря ни на что, мы направим дело в суд», — заверил Алмазбек Орозалиев.

Напомним, что в социальных сетях распространили видео, где мужчина издевается и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает супругу ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.

Женщина написала заявление в милицию, однако позже отказалась от претензий. Решением суда ее супруг арестован на 15 суток. Дело возбуждено по статье «Истязание» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156644/
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