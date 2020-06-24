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Общество

Экс-депутату Каныбеку Осмоналиеву стало плохо в СИЗО ГКНБ. Ему вызывали скорую

Состояние здоровья экс-депутата парламента Каныбека Осмоналиева удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

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Уточняется, что 23 июня подозреваемый Каныбек Осмоналиев пожаловался на ухудшение здоровья, в связи с чем ему вызвали скорую медицинскую помощь.

«В настоящее время состояние Каныбека Осмоналиева удовлетворительное. Он прошел необходимое медицинское обследование, по итогам которого назначено лечение. Также подозреваемый сдал ПЦР-анализ на COVID-19», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве отметили, что адвокаты Каныбека Осмоналиева ранее заявляли о том, что среди сотрудников ГКНБ есть массовое заражение коронавирусом.

«Озвученная адвокатами информация не соответствует действительности. Сотрудники органов национальной безопасности на постоянной основе проходят необходимые медицинские обследования, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, что после митинга на площади Ала-Тоо в поддержку бывшего нардепа парламента Садыра Жапарова ГКНБ задержал экс-депутата ЖК Каныбека Осмоналиева и бывшую судью Анар Дубанаеву. Их подозревают в покушении на насильственный захват власти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157259/
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