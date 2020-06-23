Члены «Чон казата» не смогли предоставить доказательства о богатствах депутата

В Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по иску депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева к представителю движения «Чон казат» Сыймыку Жапыкееву.

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Адвокат Бактыбек Жумашев сообщил 24.kg, что во время заседания представителю ответчика был задан вопрос о подтверждающих документах о состоянии парламентария в $2,5 миллиарда, множестве особняков и квартир. Последний ответил, что документальных доказательств у него нет.

«Из этого можно сделать вывод о том, что слова, озвученные Сыймыком Жапыкеевым, являются ложью», — сказал юрист.

Напомним, ранее бывший сотрудник прокуратуры Сыймык Жапыкеев разместил в соцсетях видеообращение, где сообщил, что состояние депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева оценивается в $2,5 миллиарда и он его заработал сомнительным путем. Он также записал видеообращения о других политиках с призывом проверить законность приобретения имущества.

Кубанычбек Жумалиев опроверг обвинения и поклялся на Коране, что он не замешан в сомнительных делах. Он подал в суд на экс-прокурора — сумма иска составила 10 миллионов сомов.