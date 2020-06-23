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Общество

Мэрия Бишкека приобретет новые автомашины скорой помощи

Мэрия Бишкека приобретет новые машины скорой помощи. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, на закупку шести автомашин класса А управление здравоохранения столичного муниципалитета планирует потратить 14 миллионов 739 тысяч 996 сомов.

В техническом задании отмечено, что машины должны быть 2020 года выпуска и без пробега.

В 2019-м мэрия закупила шесть новых автомашин скорой помощи и две специализированные машины для перевозки молочной продукции, а в 2018 году передала Центру экстренной медицины шесть автомобилей, еще два — столичной молочной кухне. Одно авто получила городская социальная служба.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157154/
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