18:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Мэрия Бишкека закупила шесть новых машин скорой помощи

Мэрия Бишкека закупила шесть новых автомашин скорой помощи и две специализированные машины для перевозки молочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Читайте по теме
Врачей скорой помощи пересадят на скутеры. Какие еще новшества ждут службу

По ее данным, победителем тендера стала компания «АБМ Авто». Она поставит кареты скорой помощи за 10,9 миллиона сомов. Приобрели машины класса А для транспортировки пациентов без явных угроз жизни в сопровождении медицинского персонала.

Автомобили поступят в Бишкек до конца года.

Две специализированные машины по перевозке молочной продукции поставит компания Aman Road. Их стоимость по договору — 2,6 миллиона сомов. Технику доставят в ноябре. Средства на ее приобретение выделили из городского бюджета.

На балансе мэрии находится 93 машины скорой помощи.

Горожан обслуживают 44 автомобиля, остальные не подлежат эксплуатации, их готовят к списанию. А 4 автомобиля перевозят молочную специальную продукцию.

Напомним, в 2018 году мэрия передала Центру экстренной медицины 6 атомобилей, еще 2 — столичной молочной кухне. Одно авто получила городская социальная служба.
Ссылка:
просмотров: 25
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на прилегающей к скорой помощи территории хотят сделать автостоянку
Врачей скорой помощи пересадят на скутеры. Какие еще новшества ждут службу
Врачам скорой помощи заплатят за труд меньше запланированного
Мэрия Бишкека приобретет новые автомашины скорой помощи
«Безопасный город». На покупку машин скорой помощи выделят 35 миллионов сомов
Премьер-министр посетил Центр экстренной медицины и увидел работу новой системы
«Безопасный город». Часть штрафов направят на финансирование скорой помощи
В Бишкеке хотят открыть новую станцию экстренной помощи. У БГК просят финансы
В Минздраве рассказали, почему не купили машины скорой вместо внедорожников
В Бишкеке выселяют подстанцию скорой помощи
Популярные новости
Конвой и&nbsp;заломленные руки. Что ждет Атамбаева в&nbsp;случае отказа от&nbsp;участия в&nbsp;суде Конвой и заломленные руки. Что ждет Атамбаева в случае отказа от участия в суде
Отец мальчика, покончившего с&nbsp;собой из-за шоколадки, обратился в&nbsp;прокуратуру Отец мальчика, покончившего с собой из-за шоколадки, обратился в прокуратуру
Путешественница из&nbsp;Франции нашлась Путешественница из Франции нашлась
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Генерал Артур Медетбеков о&nbsp;работе госкомиссии Беспорядки в Кой-Таше. Генерал Артур Медетбеков о работе госкомиссии
Бизнес
Центр бортового питания при ОАО &laquo;МАМ&raquo; удостоен Золотого сертификата Центр бортового питания при ОАО «МАМ» удостоен Золотого сертификата
&laquo;Умные&raquo; покупки для всей семьи в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома на&nbsp;ms.kg «Умные» покупки для всей семьи в рассрочку и не выходя из дома на ms.kg
Как выжить в&nbsp;цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в&nbsp;картинках Как выжить в цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в картинках
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
21 октября, понедельник
18:13
Мэрия Бишкека закупила шесть новых машин скорой помощи Мэрия Бишкека закупила шесть новых машин скорой помощи
18:02
Критика не действует. Чиновники продолжают разрезать ленточки
17:55
В Минобразования заверяют: все учителя получат зарплату с повышением
17:41
Очень смешно. Пользователи соцсетей сделали мемы с логотипом Elite House
17:35
В Оше сотрудника туристической милиции обвинили в попытке изнасилования девушки