Мэрия Бишкека закупила шесть новых машин скорой помощи

Мэрия Бишкека закупила шесть новых автомашин скорой помощи и две специализированные машины для перевозки молочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
По ее данным, победителем тендера стала компания «АБМ Авто». Она поставит кареты скорой помощи за 10,9 миллиона сомов. Приобрели машины класса А для транспортировки пациентов без явных угроз жизни в сопровождении медицинского персонала.
Автомобили поступят в Бишкек до конца года.
Две специализированные машины по перевозке молочной продукции поставит компания Aman Road. Их стоимость по договору — 2,6 миллиона сомов. Технику доставят в ноябре. Средства на ее приобретение выделили из городского бюджета.
На балансе мэрии находится 93 машины скорой помощи.
Горожан обслуживают 44 автомобиля, остальные не подлежат эксплуатации, их готовят к списанию. А 4 автомобиля перевозят молочную специальную продукцию.
Напомним, в 2018 году мэрия передала Центру экстренной медицины 6 атомобилей, еще 2 — столичной молочной кухне. Одно авто получила городская социальная служба.