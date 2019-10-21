Мэрия Бишкека закупила шесть новых машин скорой помощи

Мэрия Бишкека закупила шесть новых автомашин скорой помощи и две специализированные машины для перевозки молочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

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По ее данным, победителем тендера стала компания «АБМ Авто». Она поставит кареты скорой помощи за 10,9 миллиона сомов. Приобрели машины класса А для транспортировки пациентов без явных угроз жизни в сопровождении медицинского персонала.

Автомобили поступят в Бишкек до конца года.

Две специализированные машины по перевозке молочной продукции поставит компания Aman Road. Их стоимость по договору — 2,6 миллиона сомов. Технику доставят в ноябре. Средства на ее приобретение выделили из городского бюджета.

На балансе мэрии находится 93 машины скорой помощи.

Горожан обслуживают 44 автомобиля, остальные не подлежат эксплуатации, их готовят к списанию. А 4 автомобиля перевозят молочную специальную продукцию.

Напомним, в 2018 году мэрия передала Центру экстренной медицины 6 атомобилей, еще 2 — столичной молочной кухне. Одно авто получила городская социальная служба.