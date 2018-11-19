В Бишкеке Центру экстренной медицины вручили новые машины скорой помощи.

По словам вице-мэра Асель Куламбаевой, в планах столичного муниципалитета — ежегодно приобретать 6-7 новых машин скорой помощи.

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«От работы скорой зависит жизнь каждого горожанина. Очень важно, как быстро бригада доедет до вызова, какую квалифицированную помощь окажет», — отметила она.

Новые машины распределят для обслуживания новостроек Бишкека.

Главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов выразил надежду, что вручение шести новых машин позволит улучшить оказание неотложной помощи.

«Наша служба социально ориентированная, мы оказываем помощь круглосуточно и бесплатно всем жителям города», — подчеркнул он.

Фото Егора Борисова. Передача машин скорой помощи Центру экстренной медицины

Помимо Центра экстренной медицины, две машины получила столичная молочная кухня. Одно авто передали городской социальной службе.