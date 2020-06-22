В Жогорку Кенеше отказались огласить имена зараженных депутатов

Жогорку Кенеш не может разглашать данные о зараженных депутатах. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе парламента.

Уточняется, что коронавирус подтвердился не у пяти нардепов, а только у двоих, один из которых Бейшеналы Нурдинов заразился COVID-19 и контактировал практически со всеми коллегами, за исключением торага Дастанбека Джумабекова. Имя и фамилия второго депутата парламент огласить не может, потому как это конфиденциальная информация. Не оглашается также, из каких они фракций.

Ранее сообщалось, что во фракциях «Онугуу-Прогресс», «Бир Бол» и СДПК есть зараженные. Однако в «Бир Боле» эти сведения не подтвердили.

18 июня коронавирус был обнаружен у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу.