13:51
USD 74.91
EUR 84.02
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У журналиста ОТРК выявили коронавирус

У журналиста «Ала-Тоо 24» Общественной телерадиокорпорации выявили коронавирус. Информацию об этом 24.kg подтвердил директор Жайнак Усен уулу.

По его словам, анализы подтвердили заболевание сегодня. Ранее журналист почувствовал недомогание.

«Болезнь протекает в легкой форме. Журналист госпитализирован. Еще у двоих сотрудников есть подозрение на коронавирус, они самоизолированы», — сказал Жайнак Усен уулу.

За весь период выявлено 3 тысячи 356 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровевших — 2 тысячи 21.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156931/
просмотров: 554
Версия для печати
Материалы по теме
У сотрудницы аппарата ЦИК выявлен коронавирус
Глава Минздрава назвал причины заражения коронавирусом медицинских работников
В Троицке и Соль-Илецке остались кыргызстанцы. Они просят вернуть их на родину
Коронавирус выявлен у пяти депутатов Жогорку Кенеша. Из каких они фракций
Для больных COVID-19 есть 2 тысячи коек. Больше всего в Бишкеке и Оше
В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Тест-систем для анализов на коронавирус в Кыргызстане хватит на три месяца
В Кыргызстане для зараженных коронавирусом есть 1 тысяча 821 койко-место
Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
В Кыргызстане увеличилось число больных с внебольничной пневмонией
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Работа общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке будет остановлена. Временно Работа общественного транспорта в Бишкеке будет остановлена. Временно
Болеющим COVID-19 бессимптомно разрешили лечиться дома. Как, запоминайте правила Болеющим COVID-19 бессимптомно разрешили лечиться дома. Как, запоминайте правила
Без паники. Работу общественного транспорта остановят не&nbsp;завтра Без паники. Работу общественного транспорта остановят не завтра
Бизнес
Подключи &laquo;СУПЕРХАЙП + YouTube&raquo; и&nbsp;получи шанс выиграть Xiaomi Redmi Note&nbsp;9 Подключи «СУПЕРХАЙП + YouTube» и получи шанс выиграть Xiaomi Redmi Note 9
Чего хотят мужчины? Чего хотят мужчины?
Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику&nbsp;КР Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику КР
В&nbsp;офисе банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; в&nbsp;Ошской области у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус
22 июня, понедельник
13:44
В городе Ош закрыли все рынки для дезинфекции В городе Ош закрыли все рынки для дезинфекции
13:37
В Сокулуке за вымогательство взятки задержан глава айыл окмоту. Его отпустили
13:29
Сооронбай Жээнбеков все же примет участие в параде Победы в Москве
13:25
У журналиста ОТРК выявили коронавирус
13:13
У сотрудницы аппарата ЦИК выявлен коронавирус