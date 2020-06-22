У журналиста ОТРК выявили коронавирус

У журналиста «Ала-Тоо 24» Общественной телерадиокорпорации выявили коронавирус. Информацию об этом 24.kg подтвердил директор Жайнак Усен уулу.

По его словам, анализы подтвердили заболевание сегодня. Ранее журналист почувствовал недомогание.

«Болезнь протекает в легкой форме. Журналист госпитализирован. Еще у двоих сотрудников есть подозрение на коронавирус, они самоизолированы», — сказал Жайнак Усен уулу.

За весь период выявлено 3 тысячи 356 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровевших — 2 тысячи 21.