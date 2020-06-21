Болеющим COVID-19 бессимптомно разрешили лечиться дома. Как, запоминайте правила

В Кыргызстане растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ежедневное количество выявленных случаев перевалило за психологический рубеж в сотню человек. Министерство здравоохранения изменило алгоритм и разрешило бессимптомным пациентам получать лечение в домашних условиях. Какие требования они должны соблюдать, напомнили в республиканском штабе.

Пациенты на амбулаторном лечении должны: полностью исключить все контакты, в том числе и с проживающими в одной квартире или доме;

не выходить из дома весь период лечения;

строго исполнять назначение лечащего врача;

мыть руки с мылом, после чего использовать антисептик;

использовать отдельную посуда, индивидуальные средства гигиены, белье;

использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле, к лицу прикасаться только одноразовыми салфетками или вымытыми руками;

мобильный телефон обрабатывать дезинфицирующим раствором каждые три часа;

при использовании мест общего пользования (санузел, ванная комната) обязательно обрабатывать после себя сантехнику и дверные ручки хлорсодержащими дезсредствами, использовать только личное полотенце или одноразовые бумажные;

при ухудшении состояния, появлении новых симптомов немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи по номер 103.

Разработаны правила и для кыргызстанцев, проживающих в одном жилье с больным коронавирусом в бессимптомной форме. Им рекомендуют максимально исключить контакты с заболевшим, а для связи использовать мобильный телефон.

Гражданам, проживающим с больным, необходимо: часто мыть руки с мылом;

чистить и дезинфицировать поверхности с помощью бытовых чистящих средств;

использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле;

чаще проветривать помещение;

соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга;

надевать маску для уменьшения риска заболеть;

соблюдать здоровый режим: полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность.

Отметим, что накануне премьер-министр Кубатбек Боронов заявил о необходимости обеспечить полную готовность страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.