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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Болеющим COVID-19 бессимптомно разрешили лечиться дома. Как, запоминайте правила

В Кыргызстане растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ежедневное количество выявленных случаев перевалило за психологический рубеж в сотню человек. Министерство здравоохранения изменило алгоритм и разрешило бессимптомным пациентам получать лечение в домашних условиях. Какие требования они должны соблюдать, напомнили в республиканском штабе. 

Пациенты на амбулаторном лечении должны:

  • полностью исключить все контакты, в том числе и с проживающими в одной квартире или доме; 
  • не выходить из дома весь период лечения; 
  • строго исполнять назначение лечащего врача; 
  • мыть руки с мылом, после чего использовать антисептик;
  • использовать отдельную посуда, индивидуальные средства гигиены, белье; 
  • использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле, к лицу прикасаться только одноразовыми салфетками или вымытыми руками;
  • мобильный телефон обрабатывать дезинфицирующим раствором каждые три часа;
  • при использовании мест общего пользования (санузел, ванная комната) обязательно обрабатывать после себя сантехнику и дверные ручки хлорсодержащими дезсредствами, использовать только личное полотенце или одноразовые бумажные;
  • при ухудшении состояния, появлении новых симптомов немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи по номер 103.

Разработаны правила и для кыргызстанцев, проживающих в одном жилье с больным коронавирусом в бессимптомной форме. Им рекомендуют максимально исключить контакты с заболевшим, а для связи использовать мобильный телефон. 

Гражданам, проживающим с больным, необходимо: 

  • часто мыть руки с мылом; 
  • чистить и дезинфицировать поверхности с помощью бытовых чистящих средств; 
  • использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле; 
  • чаще проветривать помещение; 
  • соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга; 
  • надевать маску для уменьшения риска заболеть; 
  • соблюдать здоровый режим: полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность. 

Отметим, что накануне премьер-министр Кубатбек Боронов заявил о необходимости обеспечить полную готовность страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156838/
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