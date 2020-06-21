Болеющим COVID-19 бессимптомно разрешили лечиться дома. Как, запоминайте правила

В Кыргызстане растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ежедневное количество выявленных случаев перевалило за психологический рубеж в сотню человек. Министерство здравоохранения изменило алгоритм и разрешило бессимптомным пациентам получать лечение в домашних условиях. Какие требования они должны соблюдать, напомнили в республиканском штабе.
Пациенты на амбулаторном лечении должны:
- полностью исключить все контакты, в том числе и с проживающими в одной квартире или доме;
- не выходить из дома весь период лечения;
- строго исполнять назначение лечащего врача;
- мыть руки с мылом, после чего использовать антисептик;
- использовать отдельную посуда, индивидуальные средства гигиены, белье;
- использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле, к лицу прикасаться только одноразовыми салфетками или вымытыми руками;
- мобильный телефон обрабатывать дезинфицирующим раствором каждые три часа;
- при использовании мест общего пользования (санузел, ванная комната) обязательно обрабатывать после себя сантехнику и дверные ручки хлорсодержащими дезсредствами, использовать только личное полотенце или одноразовые бумажные;
- при ухудшении состояния, появлении новых симптомов немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи по номер 103.
Разработаны правила и для кыргызстанцев, проживающих в одном жилье с больным коронавирусом в бессимптомной форме. Им рекомендуют максимально исключить контакты с заболевшим, а для связи использовать мобильный телефон.
Гражданам, проживающим с больным, необходимо:
- часто мыть руки с мылом;
- чистить и дезинфицировать поверхности с помощью бытовых чистящих средств;
- использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле;
- чаще проветривать помещение;
- соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
- надевать маску для уменьшения риска заболеть;
- соблюдать здоровый режим: полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность.
Отметим, что накануне премьер-министр Кубатбек Боронов заявил о необходимости обеспечить полную готовность страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.