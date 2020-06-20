Минздрав объявил тендер на закупку препаратов для онкобольных

Министерство здравоохранения объявило тендер на централизованную закупку химиотерапевтических и таргетных препаратов, а также лекарственных средств для сопроводительной терапии. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на приобретение 44 препаратов ведомство планирует потратить 95 миллионов 172 тысячи 965 сомов.

Лекарства приобретаются для Национального центра онкологии и гематологии, Ошского межобластного центра онкологии и Ошской межобластной клинической детской больницы.

Отметим, в апреле правительство сообщило о выделении 160 миллионов сомов на закупку лекарств для людей с онкозаболеваниями.