Правительство выделило 160 миллионов сомов на покупку лекарств для онкопациентов

Правительство Кыргызстана выделило 160 миллионов сомов на закупку лекарств для людей с онкозаболеваниями. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, 100 миллионов сомов выделили для взрослых и 60 миллионов — для детей.

Ранее штаб сообщал, что из-за закрытия границ поставка противоопухолевых препаратов в отделение детской онкологии и гематологии задерживается.

Руководство НЦОГ обращается ко всем фармкомпаниям при наличии препаратов или при возможности в кратчайшие сроки поставить лекарства, оказать содействие в приобретении путем метода прямого заключения договора.

Отметим, что сегодня утром замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что все вопросы обеспечения доступа к лекарственным препаратам для людей, страдающих диабетом, и онкопациентов находятся под контролем Минздрава.