Чиновник парламента пожаловался, что у членов семьи не берут тест на коронавирус

Дозвониться на горячую линию 118 невозможно. Об этом в Facebook сообщила Галина Ан.

«Человек заболел. Температура, кашель и другие симптомы. Дозвонился до своей поликлиники, там ему сделали назначение по телефону и сказали, что не придут, обращаться по номеру 118. А дозвониться по нему невозможно. Постоянно включается автоответчик, который сообщает, что линия работает до 19.00», — написала она.

На работу службы 118 пожаловался и руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу. Он написал, что второй день у членов его семьи не берут тест на коронавирусную инфекцию, «несмотря на вежливый ответ по телефону».

Вопрос работы службы 118 обсудили и на заседании республиканского штаба. Премьер-министр Кубатбек Боронов подчеркнул необходимость усиления ее потенциала, добавив, что поступают нарекания со стороны общественности о том, что сложно дозвониться до этой службы.

Напомним, 18 июня стало известно, что заболевание обнаружено у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу.

Отметим, что Министерство здравоохранения неоднократно обращалось с просьбой к кыргызстанцам не заниматься самолечением, а также не посещать поликлиники, а вызывать мобильную бригаду.