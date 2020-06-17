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Общество

Здание филиала центра «Оберег» не подходит для размещения в нем шелтера

Здание филиала центра «Оберег» не подходит для размещения в нем шелтера. Об этом сообщается на странице кризисного центра «Сезим» в Facebook.

В организации отмечают, что в социальных сетях обсуждается известие о том, что идет передача здания центра инклюзивного образования «Оберег» во временное пользование кризисному центру «Сезим».

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«Мы официально заявляем, что мы не отбираем здание у «Оберега». Мы не можем делать выбор, когда дело касается уязвимых членов нашего общества», — отмечают в организации.

В кризисном центре отмечают, что в здании, где находится их шелтер, собираются развернуть стационар для лечения COVID-19. Он, напомним, расположен в помещениях больницы № 6.

«Мы понимаем ситуацию и готовы освободить помещение. Мэрия ищет пути для размещения шелтера для женщин и детей — жертв гендерного, семейного насилия и торговли людьми. Он является единственным стационарным шелтером для помощи жертвам насилия на территории города Бишкека и Чуйской области», — отметили в центре, добавив, что о необходимости освободить посещение узнали накануне. 

В то же время в центре отмечают, что здание, в котором находится филиал «Оберега», не подходит для проживания женщин и детей — жертв насилия.

«Ни в коем случае нельзя решать проблемы жертв насилия за счет детей. Не говоря уже о том, что подобные действия формируют не совсем правильные представления о данной ситуации», — добавили в организации.

Напомним, накануне директор реабилитационного центра «Оберег» Ольга Джабраилова сообщила, что мэрия забирает помещение филиала. В муниципалитете это решение назвали временным
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156439/
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