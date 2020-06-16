Мэрия Бишкека забирает здание филиала у реабилитационного центра «Оберег» на улице Васильева. Об этом 24.kg сообщила директор организации Ольга Джабраилова.

По ее словам, после того, как в 2017 году столичный муниципалитет предоставил новое здание на улице Айтиева, в филиале был создан центр инклюзии.

«В нем среди здоровых детей занимаются дети с инвалидностью, проживающие в квартале. До выхода на карантин было 72 ребенка. Мы пока еще не открылись после него, только сдали анализ на коронавирус», — отметила она.

Ольга Джабраилова добавила, что в пятницу, 12 июня, директора филиала пригласил начальник управления муниципальным имуществом Нурдин Тынаев и вручил предписание о необходимости освободить здание до утра понедельника.

«В этом здании мы находимся с 2003 года. По договору с УМИ нам должны были дать не менее 30 дней. В прошлом году нам снова продлили аренду. Сегодня приехали, здание опечатали, дали два дня на выезд. Они говорят, что сюда переселят центр «Сезим». Сейчас он занимает помещения в больнице № 6. При этом сама руководитель центра не в курсе», — отметила она.

Напомним, депутаты БГК неоднократно поднимали вопрос об освобождении помещений больницы № 6, переданных в аренду центру «Сезим» и клинике Исманкулова.