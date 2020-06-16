Мэрия Бишкека: Центр «Сезим» в здании филиала «Оберега» разместят временно

Центр «Сезим» в здании филиала «Оберега» разместят временно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в городской клинической больнице № 6, где расположен центр «Сезим», развернут стационар для лечения COVID-19.

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«Стационар работает в казарменно-карантинном режиме, медики жили на одном этаже с пациентами. Для полноценной защиты медперсонала его необходимо разместить в отдельном корпусе, он нуждается в дополнительном стерильном месте, так как они ухаживают за больными круглосуточно», — отметили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что начальник управления муниципального имущества Нурдин Тынаев руководствовался приказом Минздрава «О госпитализации больных с коронавирусной инфекцией и пневмониями с неуточненной этиологией в период неблагополучной ситуации с COVID-19», предписанием Госсанэпидемнадзора, принимая решение о размещении мам с детьми в филиале реабилитационного центра «Оберег» на Васильева.

«Это решение временное, до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Мы не можем оставить женщин и детей центра «Сезим» без крова. Из-за карантина «Оберег» еще не принимает детей», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что у центра «Оберег» есть еще одно здание на улице Айтиева площадью 634 квадратных метра. Оба помещения муниципалитет предоставил безвозмездно.

Напомним, ранее директор реабилитационного центра «Оберег» Ольга Джабраилова сообщила, что мэрия забирает помещение филиала.