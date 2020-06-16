23:53
USD 74.68
EUR 84.69
RUB 1.07
Общество

Мэрия Бишкека: Центр «Сезим» в здании филиала «Оберега» разместят временно

Центр «Сезим» в здании филиала «Оберега» разместят временно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, в городской клинической больнице № 6, где расположен центр «Сезим», развернут стационар для лечения COVID-19.

Читайте по теме
Мэрия Бишкека забирает здание филиала у реабилитационного центра «Оберег»

«Стационар работает в казарменно-карантинном режиме, медики жили на одном этаже с пациентами. Для полноценной защиты медперсонала его необходимо разместить в отдельном корпусе, он нуждается в дополнительном стерильном месте, так как они ухаживают за больными круглосуточно», — отметили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что начальник управления муниципального имущества Нурдин Тынаев руководствовался приказом Минздрава «О госпитализации больных с коронавирусной инфекцией и пневмониями с неуточненной этиологией в период неблагополучной ситуации с COVID-19», предписанием Госсанэпидемнадзора, принимая решение о размещении мам с детьми в филиале реабилитационного центра «Оберег» на Васильева.

«Это решение временное, до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Мы не можем оставить женщин и детей центра «Сезим» без крова. Из-за карантина «Оберег» еще не принимает детей», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что у центра «Оберег» есть еще одно здание на улице Айтиева площадью 634 квадратных метра. Оба помещения муниципалитет предоставил безвозмездно.

Напомним, ранее директор реабилитационного центра «Оберег» Ольга Джабраилова сообщила, что мэрия забирает помещение филиала.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156269/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Родственникам для посещений колоний справки об отсутствии коронавируса не нужны
Бессимптомных больных с COVID-19 будут наблюдать в домашней изоляции
Цифра дня. 259,1 миллиона сомов компенсаций выплатили медикам за два месяца
В городе Ош у военнослужащих Сухопутных войск обнаружили коронавирус
Мэрия Бишкека забирает здание филиала у реабилитационного центра «Оберег»
К концу июня число случаев коронавируса в Кыргызстане может достичь 4,9 тысячи
Лечение зараженных коронавирусом в Кыргызстане стоит от 3 до 132 тысяч сомов
Детские сады в Бишкеке заработали только в двух районах
В «Оптима Банке» у нескольких сотрудников выявили коронавирус
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 14 медиков
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
В&nbsp;Кыргызстане коронавирус выявили еще у&nbsp;41&nbsp;человека В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 41 человека
В&nbsp;штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в&nbsp;Бишкеке В штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в Бишкеке
Бизнес
В&nbsp;компании MegaCom у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В компании MegaCom у сотрудника выявили коронавирус
&laquo;Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя&raquo;: онлайн-сессия 17&nbsp;июня «Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя»: онлайн-сессия 17 июня
Как безопасно совершать онлайн-покупки с&nbsp;KICB? Как безопасно совершать онлайн-покупки с KICB?
Участвуй в&nbsp;акции MegaDrive от&nbsp;MegaCom и&nbsp;получай крутые призы Участвуй в акции MegaDrive от MegaCom и получай крутые призы
16 июня, вторник
23:51
Samsung выпустила самый изогнутый и очень дорогой монитор Samsung выпустила самый изогнутый и очень дорогой монит...
23:27
Мэрия Бишкека: Центр «Сезим» в здании филиала «Оберега» разместят временно
23:25
В компании MegaCom у сотрудника выявили коронавирус
23:01
Ученые заметили зеленое свечение в атмосфере Марса
22:41
В Крыму осудили кыргызстанца за махинации с паспортами