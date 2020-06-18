Застройщики ушли в онлайн. Продажа недвижимости упала в два раза

Пандемия коронавируса затронула все сферы предпринимательской деятельности, строительный бизнес — не исключение. Риэлторы рассказывают, что в какой-то момент рынок полностью встал, кыргызстанцам было не до приобретения недвижимости.

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Редакция 24.kg решила выяснить, как коронавирус повлиял на деятельность строительных компаний.

Такой ситуации на рынке недвижимости еще не было. Стройкомпании не понимали, как работать во время карантина, когда передвижения по городу запретили, и что поможет вернуть покупателей в отделы продаж.

На помощь пришел интернет. Благодаря онлайн-консультациям застройщикам удалось остаться на плаву. В начале пандемии большинство компаний перевели офисных работников на удаленку. Карантин стал стимулом для цифровизации рынка недвижимости. Судить о том, насколько это отразилось на продажах, пока рано. Например, в первой половине апреля дистанционные сделки заключали в основном те клиенты, которые консультировались офлайн.

Ситуация с карантином так или иначе повлияла на работу строительных компаний, но не остановила работу отделов продаж.

Представители отечественной стройкомпании «Эмаком» рассказывают, что во время жесткого карантинного режима прекратились выплаты от дольщиков, потому что компания дала им трехмесячную рассрочку, понимая, что денег на руках у граждан почти не осталось.

Фото «Эмаком»

«90 процентов дольщиков прекратили выплаты, это сильно сказалось на темпе строительства. Работы приостановили, поэтому сдвинулся график. Допустим, мы планировали сдать определенный объект под самоотделку в конце года, то теперь не успеем, сроки подвинулись», — отмечают в компании.

Продажи недвижимости с марта упали на 50 процентов.

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Чтобы как-то привлечь клиентов, компании запускают различные акции и скидки на недвижимость. Но потенциальные покупатели с большой осторожностью стали инвестировать средства в жилье. Многие клиенты в условиях неопределенности боятся совершать крупные покупки, к числу которых относится и недвижимость. Люди, которые хотели приобрести квартиры и уже сняли деньги, теперь обдумывают разные варианты инвестиций и следят за развитием событий.

Стройкомпании также активно разрабатывают антикризисные стратегии развития. «До карантина мы предлагали рассрочку на три года. Учитывая нынешнюю ситуацию, решили продлить ее еще на год. 30-40 процентов покупатели должны оплатить сразу, а остальную сумму в течение четырех лет — это значительно облегчает приобретение жилой площади», — подчеркивают представители «Эмакома».

Представители компании Capstroy KG рассказывают, что потенциальных клиентов стало больше. «Для многих сотрудников и клиентов было непривычно коммуницировать только в онлайн-режиме, но в то же время у наших клиентов появилось больше времени для общения с нами. Самым приятным открытием для нас стало то, что клиенты оказались открытыми и гибкими к новым реалиям, благодаря чему мы проводили сделки онлайн», — отмечают в компании.

Мы полностью перевели весь процесс продаж в онлайн-формат и совершили успешные сделки по продаже недвижимости. Capstroy KG

Недвижимость по-прежнему остается в Кыргызстане привлекательным сегментом для инвестиций. Особенно учитывая, что уровень развития рынка акций не дает ему шанса стать достойной альтернативой вложения свободных денег.

Фото Capstroy KG

«Поэтому на жилую площадь мы не заметили спада. На коммерческую недвижимость (под офис/компанию) спрос незначительно снизился. Но в целом рынок недвижимости переживает не лучшие времена. В экономическом сегменте наблюдается спад, так как компании, которые работают в этой сфере, в основном строят на средства дольщиков, а они не могут сейчас выплачивать деньги», — отмечают застройщики.

Онлайн-сделки, говорят в компании, дают положительные результаты и пользуются популярностью. «Карантин закончился, а мы продолжаем продавать через интернет. Буквально в прошлом месяце житель Оша, не выезжая из своего города, купил квартиру в Бишкеке, перевел немалую сумму на наш счет и онлайн подписал все необходимые документы. Поэтому мы не считаем данную ситуацию кризисом, для нас это возможность использовать новые инструменты и находить интересные решения в новых реалиях», — подытожили в Capstroy KG.

Фото Capstroy KG

Интересоваться покупкой жилья стали и клиенты стройкомпании «Альфа».

«Если ситуация в стране стабилизируется, то в ближайший год рынок недвижимости двинется вперед», — прогнозируют в компании.

Фото стройкомпании «Альфа»

Спрос на недвижимость большой, но возможности приобретения жилья у граждан ограничены.

Отмечается, что сейчас вырос спрос на недвижимость за пределами города. Потому что, находясь несколько месяцев в вынужденной изоляции в квартире, многие бишкекчане решили, что им необходим частный дом.

Сейчас ситуация на строительном рынке стабилизировалась. Однако эксперты считают, что новое ужесточение карантинного режима нанесет строительному бизнесу непоправимый удар. И только застройщики с хорошей репутацией относительно быстро придут в себя. Потому что клиенты, которые будут готовы купить недвижимость, пойдут к именитым застройщикам с хорошим портфелем проектов.