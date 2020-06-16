Итоги мая. Экономика Кыргызстана стремительно падает

Правительство Кыргызстана сняло практически все карантинные ограничения для бизнеса. Правда, экономику это не спасает. Второй месяц подряд она стремительно падает.
Падение продолжаетсяПо итогам января-мая 2020 года ВВП Кыргызстана составил 186 миллиардов 268,1 миллиона сомов.
За пять месяцев падение экономики составило 4,8 процента.
В марте рост ВВП составил 1,5 процента. Всего за 60 дней он превратился в минус 3,3 процента. По сравнению с апрелем ВВП снизился еще на один процент.
В Нацстаткоме отметили, что это связано, в основном, с отраслями промышленности, строительства и сферы услуг. Снижение роста отраслей товарного производства по сравнению с январем-маем 2019 года составило 1,2 процента, а отраслей, оказывающих услуги — 7,3 процента.
В структуре ВВП наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги (49 процентов). По сравнению с прошлым годом она снизилась на 0,2 процента. А вот доля отраслей, производящих товары, напротив, увеличилась на 4 процента — до 39,2 процента. При этом доля промышленности составила 25 процентов, что выше показателя прошлого года на 3,9 процента. Доля сельского хозяйства — 8,3 процента, строительства — 5,9 процента.
Промышленность держитсяВ промышленности ситуация пока более оптимистическая. Да, падение есть, но не такое оглушительное, как во всей экономике.
По итогам мая падение промышленности составило 0,2 процента.
Уменьшение объемов промышленного производства в январе-мае 2020 года связано с сокращением производства очищенных нефтепродуктов (на 65,9 процента), деревянных и бумажных изделий (на 25,4 процента), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 21,9 процента), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 13,3 процента), производства пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 4 процента).
При этом отмечалось увеличение добычи полезных ископаемых (на 13 процентов), производства основных металлов и готовых металлических изделий (на 8,6 процента), химической продукции (на 6,5 процента).
Цены на продукты растутВ январе-мае 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года рост потребительских цен в целом по республике составил 3,7 процента. Больше всего цены выросли в Таласской области (5,8 процента), что обусловлено ростом стоимости продуктов и безалкогольных напитков (на 13 процентов).
В мае по сравнению с апрелем отмечено снижние цен и тарифов на 1,2 процента. Это связано с тем, что продукты и безалкогольные напитки подешевели на 2,3 процента, непродовольственные товары — на 0,5 процента. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия, а также тарифы на услуги, оказываемые населению, оставались на уровне предыдущего месяца.
Зарплаты в образовании высокие
По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике составила 17 тысяч 709 сомов. Ее рост отметили на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, кроме сферы транспорта и хранения грузов, а также операций с недвижимым имуществом.
По итогам первого квартала 2020 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 167,21 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 613,19 сома.
Чем и с кем торгует КыргызстанПо итогам апреля внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $1 миллиард 753,9 миллиона, что на 21,1 процента меньше показателя 2019-го. Экспорт — $640 миллионов (рост на 2,7 процента), импорт — $1 миллиард 113,9 миллиона (падение на 30,4 процента).
С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $764,5 миллиона.
Чего ждать дальшеВ Национальном банке Кыргызстана отмечают, что воздействие внешних шоков и принятые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в стране — режим чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных регионах страны — обусловили существенное замедление экономической активности.
В рамках текущего прогноза предполагается сохранение негативного влияния шоков до середины-конца 2021 года.
В 2020 году внешняя среда будет характеризоваться снижением экономической активности в странах-основных торговых партнерах (Россия и Казахстан) на фоне низкого уровня цен на мировых товарно-сырьевых рынках и введенного карантина, действовавшего в марте-мае 2020 года. Скорость восстановления экономической активности в странах-торговых партнерах во многом будет зависеть от эффективности карантинных мер и от эпидемиологической ситуации в четвертом квартале 2020 года.
Спад экономической активности в России отразится на объеме поступлений денежных переводов мигрантов в Кыргызстан. В 2020 году предполагается ослабление чистого притока денежных переводов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.
В Нацбанке подчеркивают, что сформировавшиеся внешние условия обусловили существенное снижение экономической активности в стране и падение ВВП.
В 2020 году ожидается снижение ВВП на уровне около 4 процентов относительно 2019-го.
Учитывая предположение о развитии тенденции к восстановлению экономической активности, в 2021 году рост реального ВВП ожидают на уровне около 6,2 процента.