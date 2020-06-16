Итоги мая. Экономика Кыргызстана стремительно падает

Правительство Кыргызстана сняло практически все карантинные ограничения для бизнеса. Правда, экономику это не спасает. Второй месяц подряд она стремительно падает.

Падение продолжается

За пять месяцев падение экономики составило 4,8 процента.

По итогам января-мая 2020 года ВВП Кыргызстана составил 186 миллиардов 268,1 миллиона сомов.

В марте рост ВВП составил 1,5 процента. Всего за 60 дней он превратился в минус 3,3 процента. По сравнению с апрелем ВВП снизился еще на один процент.

В Нацстаткоме отметили, что это связано, в основном, с отраслями промышленности, строительства и сферы услуг. Снижение роста отраслей товарного производства по сравнению с январем-маем 2019 года составило 1,2 процента, а отраслей, оказывающих услуги — 7,3 процента.

В структуре ВВП наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги (49 процентов). По сравнению с прошлым годом она снизилась на 0,2 процента. А вот доля отраслей, производящих товары, напротив, увеличилась на 4 процента — до 39,2 процента. При этом доля промышленности составила 25 процентов, что выше показателя прошлого года на 3,9 процента. Доля сельского хозяйства — 8,3 процента, строительства — 5,9 процента.

Промышленность держится

По итогам мая падение промышленности составило 0,2 процента.

В промышленности ситуация пока более оптимистическая. Да, падение есть, но не такое оглушительное, как во всей экономике.

Уменьшение объемов промышленного производства в январе-мае 2020 года связано с сокращением производства очищенных нефтепродуктов (на 65,9 процента), деревянных и бумажных изделий (на 25,4 процента), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 21,9 процента), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 13,3 процента), производства пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 4 процента).

При этом отмечалось увеличение добычи полезных ископаемых (на 13 процентов), производства основных металлов и готовых металлических изделий (на 8,6 процента), химической продукции (на 6,5 процента).

Цены на продукты растут

В январе-мае 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года рост потребительских цен в целом по республике составил 3,7 процента. Больше всего цены выросли в Таласской области (5,8 процента), что обусловлено ростом стоимости продуктов и безалкогольных напитков (на 13 процентов).

В мае по сравнению с апрелем отмечено снижние цен и тарифов на 1,2 процента. Это связано с тем, что продукты и безалкогольные напитки подешевели на 2,3 процента, непродовольственные товары — на 0,5 процента. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия, а также тарифы на услуги, оказываемые населению, оставались на уровне предыдущего месяца.

Зарплаты в образовании высокие

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике составила 17 тысяч 709 сомов. Ее рост отметили на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, кроме сферы транспорта и хранения грузов, а также операций с недвижимым имуществом.

По итогам первого квартала 2020 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 167,21 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 613,19 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам апреля внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $1 миллиард 753,9 миллиона, что на 21,1 процента меньше показателя 2019-го. Экспорт — $640 миллионов (рост на 2,7 процента), импорт — $1 миллиард 113,9 миллиона (падение на 30,4 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $764,5 миллиона.

Чего ждать дальше

В рамках текущего прогноза предполагается сохранение негативного влияния шоков до середины-конца 2021 года.

В Национальном банке Кыргызстана отмечают, что воздействие внешних шоков и принятые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в стране — режим чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в отдельных регионах страны — обусловили существенное замедление экономической активности.

В 2020 году внешняя среда будет характеризоваться снижением экономической активности в странах-основных торговых партнерах (Россия и Казахстан) на фоне низкого уровня цен на мировых товарно-сырьевых рынках и введенного карантина, действовавшего в марте-мае 2020 года. Скорость восстановления экономической активности в странах-торговых партнерах во многом будет зависеть от эффективности карантинных мер и от эпидемиологической ситуации в четвертом квартале 2020 года.

Спад экономической активности в России отразится на объеме поступлений денежных переводов мигрантов в Кыргызстан. В 2020 году предполагается ослабление чистого притока денежных переводов по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

В Нацбанке подчеркивают, что сформировавшиеся внешние условия обусловили существенное снижение экономической активности в стране и падение ВВП.

В 2020 году ожидается снижение ВВП на уровне около 4 процентов относительно 2019-го.

Учитывая предположение о развитии тенденции к восстановлению экономической активности, в 2021 году рост реального ВВП ожидают на уровне около 6,2 процента.