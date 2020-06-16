17:48
USD 74.88
EUR 84.35
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Продажа радиочастот. В Бишкеке задержали зампредседателя ГКИТС

В Бишкеке задержали заместителя председателя Госкомитета информационных технологий Максата Джылышбаева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
В Бишкеке задержан учредитель ОсОО «Ала-ТВ» Артур Халдаров

Известно, что его водворили в ИВС.

«Максат Джылышбаев задержан в рамках уголовного дела о продаже радиочастот Военной прокуратурой. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения», — сообщили редакции.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета информационных технологий и связи в нарушение законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это нанесло ущерб интересам государства. Позже в рамках дела задержали сотрудников ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156263/
просмотров: 671
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан учредитель ОсОО «Ала-ТВ» Артур Халдаров
Поправки в процесс распределения радиочастот ухудшат положение бизнеса
Продажа радиочастот. Экс-главу Госагентства связи оставили под стражей
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Продажа радиочастот. Генпрокуратура дает пояснение, почему дело засекречено
В правительстве рассказали, зачем встречались с представителями «Скай Мобайла»
Депутат требует заслушать Кубатбека Боронова по приграничным вопросам
Продажа радиочастот. После скандала в отставку отправлен зампредседателя ГКНБ
Продажа радиочастот. Жанар Акаев продолжает задавать неудобные вопросы премьеру
Продажа радиочастот. Комментарий Ассоциации операторов связи
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
В&nbsp;Кыргызстане коронавирус выявили еще у&nbsp;41&nbsp;человека В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 41 человека
В&nbsp;штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в&nbsp;Бишкеке В штабе озабочены растущим числом зараженных коронавирусом в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя&raquo;: онлайн-сессия 17&nbsp;июня «Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя»: онлайн-сессия 17 июня
Как безопасно совершать онлайн-покупки с&nbsp;KICB? Как безопасно совершать онлайн-покупки с KICB?
Участвуй в&nbsp;акции MegaDrive от&nbsp;MegaCom и&nbsp;получай крутые призы Участвуй в акции MegaDrive от MegaCom и получай крутые призы
Институт INAI.kg: секрет успеха&nbsp;&mdash; полное погружение в&nbsp;IT Институт INAI.kg: секрет успеха — полное погружение в IT
16 июня, вторник
17:33
Продажа радиочастот. В Бишкеке задержали зампредседателя ГКИТС Продажа радиочастот. В Бишкеке задержали зампредседател...
17:31
«Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя»: онлайн-сессия 17 июня
17:25
В городе Ош у военнослужащих Сухопутных войск обнаружили коронавирус
16:52
Поправки в уголовное законодательство кабмин не мог внести целый год
16:48
Мухаммедкалый Абылгазиев попрощался с нынешним составом правительства