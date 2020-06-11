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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Приговор осужденной за убийство мужа, который издевался, будет обжалован

Представители международной правозащитной организации «Фонд Клуни за справедливость» раскритиковали решение Ошского горсуда по уголовному делу в отношении Гулжан Пасановой.

Отметим, Гулжан Пасанова убила своего мужа, который был старше ее на 20 лет. В суде женщина рассказала, что супруг ее систематически избивал и она нанесла ему удары ножом в состоянии аффекта. Однако суд не принял во внимание ни один из доводов обвиняемой и ее адвоката.

Гулжан Пасанова приговорена к девяти годам лишения свободы и штрафу 90 тысяч сомов.

По словам юристов, суд проходил с нарушениями норм международного права в области прав человека, которые повлияли на исход дела и причинили женщине значительный вред.

В заключении правозащитников говорится, что суд первой инстанции нарушил право Гулжан Пасановой на равенство сторон процесса. Эксперты также указали на то, что большинство выводов психиатра сконцентрированы на поведении обвиняемой во время освидетельствования.

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«Что касается вечера, когда произошел инцидент, то в акте экспертизы лишь повторяется изложение событий со слов обвиняемой. В акте не разъясняется, на каком основании было сделано это заключение, и не затрагивается вопрос о том, могло ли домашнее насилие, которому Пасанова подвергалась в течение продолжительного времени, спровоцировать состояние сильного душевного волнения во время ссоры с ее мужем, повлекшей его смерть», — указали правозащитники и подчеркнули — Кыргызстан нарушил право Гулжан Пасановой на презумпцию невиновности.

Адвокаты Коалиции против пыток обжаловали приговор первой инстанции.

У Гулжан Пасановой остались несовершеннолетние дети. Это обстоятельство суд также не учел.

Напомним, по данным МВД, фактов семейного насилия в Кыргызстане стало на 65 процентов больше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155560/
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