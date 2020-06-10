Дастан Догоев прокомментировал свою добровольную отставку

«Вопрос моего обучения в Гарвардском университете я согласовал и с президентом, и с премьер-министром», — заявил преседатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев, комментируя свою отставку.

В начале 2020 года Дастан Догоев, собрав необходимые документы и пройдя вступительный конкурс, поступил в магистратуру по государственному управлению Гарвардского института государственного управления имени Джона Кеннеди. Программа обучения годичная и на грантовой основе.

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«Гарвардский университет — одно ведущих учебных заведений мира. Учитывая, что такой шанс выпадает практически один раз за всю жизнь, руководство поддержало меня в данном вопросе, за что я выражаю большую благодарность. В этой связи, учитывая полную занятость прохождения обучения, настоящим подтверждаю, что в ближайшее время полномочия председателя Государственного комитета информационных технологий и связи я сложу», — рассказал Дастан Догоев.

При этом он отметил, что реализация политики и стратегии главы государства Сооронбая Жээнбекова по цифровизации страны является одним из главных факторов устойчивого развития КР. Плановая реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по реализации концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан — 2019-2020», позволит республике качественно изменить систему взаимодействия государства, общества и гражданина, а также повысить конкурентоспособность не только в регионе.

«На сегодня для достижения поставленных целей по цифровизации предусмотрены все необходимые ресурсы, создана соответствующая база, действует эффективная система управления по цифровой трансформации и достигнут высокий уровень взаимодействия государства, частного сектора и донорского сообщества. Президент оказал доверие, и я продолжу быть советником по вопросам цифровизации на общественных началах в рамках реализации концепции «Санарип Кыргызстан», — заключил Дастан Догоев.