12:58
USD 74.10
EUR 83.45
RUB 1.08
Общество

Дастан Догоев прокомментировал свою добровольную отставку

«Вопрос моего обучения в Гарвардском университете я согласовал и с президентом, и с премьер-министром», — заявил преседатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев, комментируя свою отставку.

В начале 2020 года Дастан Догоев, собрав необходимые документы и пройдя вступительный конкурс, поступил в магистратуру по государственному управлению Гарвардского института государственного управления имени Джона Кеннеди. Программа обучения годичная и на грантовой основе.

Читайте по теме
Дастан Догоев подал в отставку

«Гарвардский университет — одно ведущих учебных заведений мира. Учитывая, что такой шанс выпадает практически один раз за всю жизнь, руководство поддержало меня в данном вопросе, за что я выражаю большую благодарность. В этой связи, учитывая полную занятость прохождения обучения, настоящим подтверждаю, что в ближайшее время полномочия председателя Государственного комитета информационных технологий и связи я сложу», — рассказал Дастан Догоев.

При этом он отметил, что реализация политики и стратегии главы государства Сооронбая Жээнбекова по цифровизации страны является одним из главных факторов устойчивого развития КР. Плановая реализация мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по реализации концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан — 2019-2020», позволит республике качественно изменить систему взаимодействия государства, общества и гражданина, а также повысить конкурентоспособность не только в регионе.

«На сегодня для достижения поставленных целей по цифровизации предусмотрены все необходимые ресурсы, создана соответствующая база, действует эффективная система управления по цифровой трансформации и достигнут высокий уровень взаимодействия государства, частного сектора и донорского сообщества. Президент оказал доверие, и я продолжу быть советником по вопросам цифровизации на общественных началах в рамках реализации концепции «Санарип Кыргызстан», — заключил Дастан Догоев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155497/
просмотров: 521
Версия для печати
Материалы по теме
Дастан Догоев подал в отставку
Продажа частот. Дастана Догоева допросили в Военной прокуратуре
Режим ЧП в Бишкеке. Большинство заявок на пропуска отклоняют
IT-штаб разработал цифровые платформы для мониторинга ситуации с коронавирусом
В 2020 году в регионах Кыргызстана внедрят платформу «Санарип аймак»
Дастан Догоев: Спорткомплексы «Газпрома» не будут перепрофилировать
Физкультурные комплексы «Газпрома» отдадут под инновационные центры
В Кыргызстане разработают и внедрят систему «Санарип аймак»
До конца года 189 государственных услуг обещают перевести в электронный формат
Президент поручил исключить практику требования справок у кыргызстанцев
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане выявили 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;974 В Кыргызстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1 974
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане выявили 33&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;007 В Кыргызстане выявили 33 новых случая коронавируса. Всего — 2 007
Бизнес
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; запускает мобильное приложение для автомобилистов Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов
ОАО &laquo;МАМ&raquo; возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов ОАО «МАМ» возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов
ACIBADEM снова готова к&nbsp;приему пациентов ACIBADEM снова готова к приему пациентов
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
10 июня, среда
12:47
В патрульной милиции признают: сотрудники по старой привычке берут взятки В патрульной милиции признают: сотрудники по старой при...
12:45
Суд над экс-мэрами. Преступная связь обвиняемых в суде не доказана, заявил юрист
12:42
Дастан Догоев прокомментировал свою добровольную отставку
12:33
Депутат предлагает обложить акцизом лимонады и «Кока-Колу»
12:33
Энергетики отстают от плана по ремонту в рамках подготовки к зиме