Правительство призывает Казахстан не создавать барьеры на границе

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» (со стороны Кыргызстана) из-за усиленного досмотра скопилось более 500 грузовых автомобилей, которые образовали пробку в 8 километров. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ремя простоя на границе , по данным водителей, на въезд в Казахстане составляет от 3 до 4 суток.

Третьего июня на КПП «Ак-Тилек» и «Карасу» (со стороны РК) провели выездное совещание с участием представителей делегаций кыргызской и казахстанской сторон.

Отмечается, что проведен хронометраж для определения времени прохождения контрольно-пропускных пунктов грузовыми авто на примере одного автотранспортного средства, а также подсчитано количество автомобилей, прошедших через пункт в течение трех часов. «Есть существенная разница в хронометраже проверок, осуществляемых двумя странами», – отмечают в правительстве КР.

Хронометраж показал, что все обвинения казахстанской стороны относительно длительности прохождения грузового транспорта и его задержки на КПП «Ак-Тилек» не имеют под собой основания. Прохождение грузов через КПП «Карасу» оказалось более длительным, чем на кыргызской стороне.

«В течение трех часов хронометража из Казахстана в Кыргызстан въехал 61 автомобиль, а из нашей страны выехало 21 автотранспортное средство. Казахстанская сторона признала, что скопление образовалось по их вине и обещала рассказать центральному руководству страны о реальности происходящей ситуации», — сказали в правительстве.

Кыргызская сторона призывает Казахстан не создавать соответствующие барьеры.