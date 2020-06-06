19:07
USD 74.23
EUR 84.12
RUB 1.08
Общество

Правительство призывает Казахстан не создавать барьеры на границе

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» (со стороны Кыргызстана) из-за усиленного досмотра скопилось более 500 грузовых автомобилей, которые образовали пробку в 8 километров. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Время простоя на границе, по данным водителей, на въезд в Казахстане составляет от 3 до 4 суток.

Третьего июня на КПП «Ак-Тилек» и «Карасу» (со стороны РК) провели выездное совещание с участием представителей делегаций кыргызской и казахстанской сторон.

Отмечается, что проведен хронометраж для определения времени прохождения контрольно-пропускных пунктов грузовыми авто на примере одного автотранспортного средства, а также подсчитано количество автомобилей, прошедших через пункт в течение трех часов. «Есть существенная разница в хронометраже проверок, осуществляемых двумя странами», – отмечают в правительстве КР.

Хронометраж показал, что все обвинения казахстанской стороны относительно длительности прохождения грузового транспорта и его задержки на КПП «Ак-Тилек» не имеют под собой основания. Прохождение грузов через КПП «Карасу» оказалось более длительным, чем на кыргызской стороне.

«В течение трех часов хронометража из Казахстана в Кыргызстан въехал 61 автомобиль, а из нашей страны выехало 21 автотранспортное средство. Казахстанская сторона признала, что скопление образовалось по их вине и обещала рассказать центральному руководству страны о реальности происходящей ситуации», — сказали в правительстве.

Кыргызская сторона призывает Казахстан не создавать соответствующие барьеры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155117/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Вице-премьер-министр прокомментировал ситуацию на кыргызско-казахской границе
Из-за проблем на казахской границе депутаты не стали обсуждать вопросы ЕАЭС
На объездной дороге скопилось около 150 большегрузных машин
На границе с Казахстаном очередь из большегрузов не уменьшается
На границе с Казахстаном вновь образовалась очередь из большегрузов
Кыргызстанцы, застрявшие на границе с Казахстаном, просят о помощи президента
Граждане Казахстана пытались перейти границу через реку Чу
Кыргызстанцы застряли на границе Казахстана и России и не могут вернуться домой
Казахстан возобновил пропуск большегрузов с продуктами в Кыргызстан
Казахстан не пропускает фуры с продуктами в Кыргызстан
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще три человека. Один из&nbsp;них медик В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека. Один из них медик
Сын бывшего президента о&nbsp;преданных людях и&nbsp;примирении Атамбаева и&nbsp;Жээнбекова Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова
Международные авиарейсы в&nbsp;Кыргызстане планируют возобновить 15&nbsp;июня Международные авиарейсы в Кыргызстане планируют возобновить 15 июня
Бизнес
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот &laquo;Ала-TV&raquo; &laquo;Билайну&raquo;&nbsp;&mdash; законная сделка Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE
У&nbsp;Жумалиева нет $2,5 миллиарда&nbsp;&mdash; &laquo;Чон Казат&raquo; признал свою ошибку У Жумалиева нет $2,5 миллиарда — «Чон Казат» признал свою ошибку
Талант Керимбаев: Теперь и&nbsp;большие компании хотят вести дела по&nbsp;принципам ислама Талант Керимбаев: Теперь и большие компании хотят вести дела по принципам ислама
6 июня, суббота
19:00
Цифра дня. 19,2 миллиона сомов выиграли кыргызстанцы в лотереи в 2019 году Цифра дня. 19,2 миллиона сомов выиграли кыргызстанцы в ...
18:54
Правительство призывает Казахстан не создавать барьеры на границе
18:30
7 июня: где в регионах отключат свет
18:00
Эльвира Сурабалдиева: Бизнесменам нужно дать кредиты с низкими процентами
17:28
В Суусамыре двое водителей сбили лошадей и врезались друг в друга