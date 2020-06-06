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Общество

Шумная акция в СИЗО: один из заключенных праздновал день рождения

Государственная служба исполнения наказаний прокомментировала акцию заключенных Бишкекского СИЗО-1, которые вчера организованно били железными предметами по дверям камер.

«Вчера, 5 июня, у одного из заключенных был день рождения. Так как заключенные между собой не имеют возможности голосовых контактов, вечером до объявления отбоя они выразили солидарность в знак поздравления и стучали по дверям. Согласно распорядку дня, в определенный час администрация СИЗО-1 объявила отбой», — проинформировали в ведомстве.

По данным ГСИН, подобные случаи имеют место в пенитенциарных системах всего мира.

Вчера жители близлежащих домов сообщили, что в СИЗО-1 проходит акция протеста. Шум от ударов металлическими предметами был слышен во всем районе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155109/
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