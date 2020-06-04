12:17
USD 73.47
EUR 82.37
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстане назвали даты дополнительной регистрации на ОРТ

Дополнительная регистрация на Общереспубликанское тестирование пройдет 20 и 23 июня с 13.00 до 17.00 в центрах тестирования. Об этом сообщается на сайте Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

В организации напомнили, что проведение ОРТ намечено на 21-22 июня (I этап) и 24-25 июня (II этап). 

Для дополнительной регистрации необходимо предоставить следующие документы: 

  • квитанция из РСК об оплате регистрационного взноса;
  • удостоверение личности (паспорт, военный билет, свидетельство о рождении плюс заверенная справка (если паспорт не получен);
  • два фото 3х4;
  • справка с фотографией, заверенная школьной печатью (для выпускников 2020 года);
  • оригинал аттестата о среднем образовании (для выпускников прошлых лет).

При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных документов регистрация производиться не будет.

В центре добавили, если абитуриент уже зарегистрировался, но хочет сдать еще какой-либо предметный тест, ему необходимо оплатить 370 сомов за каждый предметный тест в РСК.

Квитанцию об оплате следует предъявить в день предметного теста администраторам тестирования, после чего абитуриент будет допущен к сдаче. 

Напомним, что с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). В 2020-м 11-й класс оканчивают 58 тысяч 730 выпускников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154801/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
На Общереспубликанское тестирование зарегистрировались 41,7 тысячи человек
Как подготовиться к ОРТ и поступлению и не сойти с ума в условиях карантина
Общереспубликанское тестирование пройдет в 180 тестовых центрах
Минздрав рассказал о рекомендациях для проведения ОРТ
ОРТ надо сдавать по месту регистрации на тест
Это важно: определена дата Общереспубликанского тестирования в Кыргызстане
До конца мая паспорта получат 4,5 тысячи выпускников школ
Выпускники, не получившие паспорт, смогут зарегистрироваться на ОРТ
Это важно для выпускников: как и когда пройдут этапы ОРТ
Приемная кампания в вузы начнется 20 июля
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще три человека. Один из&nbsp;них медик В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека. Один из них медик
Сын бывшего президента о&nbsp;преданных людях и&nbsp;примирении Атамбаева и&nbsp;Жээнбекова Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
4 июня, четверг
12:10
Аэропорты Кыргызстана готовы к возобновлению внутренних рейсов Аэропорты Кыргызстана готовы к возобновлению внутренних...
12:04
Суд по Историческому музею. Обвинение просит 20 лет тюрьмы для Сапара Исакова
12:00
Мусор — в головах, или Когда закроют городскую свалку
11:54
Президент провел первое онлайн-совещание с главами регионов и мэрами городов
11:50
В Кыргызстане разработали новые правила для междугородних пассажирских перевозок