В Кыргызстане назвали даты дополнительной регистрации на ОРТ

Дополнительная регистрация на Общереспубликанское тестирование пройдет 20 и 23 июня с 13.00 до 17.00 в центрах тестирования. Об этом сообщается на сайте Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

В организации напомнили, что проведение ОРТ намечено на 21-22 июня (I этап) и 24-25 июня (II этап).

Для дополнительной регистрации необходимо предоставить следующие документы: квитанция из РСК об оплате регистрационного взноса;

удостоверение личности (паспорт, военный билет, свидетельство о рождении плюс заверенная справка (если паспорт не получен);

два фото 3х4;

справка с фотографией, заверенная школьной печатью (для выпускников 2020 года);

оригинал аттестата о среднем образовании (для выпускников прошлых лет). При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных документов регистрация производиться не будет.

В центре добавили, если абитуриент уже зарегистрировался, но хочет сдать еще какой-либо предметный тест, ему необходимо оплатить 370 сомов за каждый предметный тест в РСК.

Квитанцию об оплате следует предъявить в день предметного теста администраторам тестирования, после чего абитуриент будет допущен к сдаче.

Напомним, что с 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). В 2020-м 11-й класс оканчивают 58 тысяч 730 выпускников.