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Общество

Дело Камиля Рузиева. Депутат просит прокуратуру проверить законность задержания

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко прокомментировала 24.kg ситуацию с задержанием правозащитника Камиля Рузиева, которого ГКНБ подозревает в подделке документов

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По словам Натальи Никитенко, Камиль Рузиев оказывает помощь жертвам пыток. Он часто обращается к депутатам Жогорку Кенеша, в том числе к членам комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

«Его обращения всегда направлены на защиту прав граждан, он призывает противодействовать пыткам. Нередко были и обращения против нарушения законности со стороны сотрудников правоохранительных органов. Меня удивила и возмутила новость о задержании Камиля Рузиева, тем более по подозрению якобы в подделке документов. С каких пор эти вопросы относятся к подследственности ГКНБ? Я обеспокоена соблюдением прав и свобод граждан. Беспокоит состояние его здоровья, ему вызывали скорую, он объявил голодовку. Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток посетили правозащитника, надеюсь этот уполномоченный институт проведет соответствующий мониторинг», — отметила Наталья Никитенко.

Я прошу Генпрокуратуру обеспечить полную и объективную проверку законности действий сотрудников ГКНБ по задержанию Камиля Рузиева и соблюдению его прав. 

Наталья Никитенко

По мнению депутата, ГКНБ в последнее время активно занимается задержанием известных гражданских активистов, адвокатов, проводит записи «добровольных извинений» и это вызывает обеспокоенность.

«Непонятно, почему до сих пор нет ответов по таким резонансным делам, как Белизгейт. Бывшее руководство ГКНБ не понесло ответственности. Какова ситуация с разведкой и контрразведкой, учитывая постоянное напряжение и конфликты на границах. Что с предотвращением распространения экстремистских идей в стране. Таких вопросов к ГКНБ много. Поэтому считаю, на все эти вопросы нужно дать ответы обществу и как можно скорее», — сказала Наталья Никитенко.

Она подчеркнула, что все нападки на гражданских активистов выглядят подозрительно еще и потому, что происходят на фоне скорого рассмотрения скандальной поправки в закон об НКО.

«Практика искусственной дискредитации гражданских активистов, к сожалению, не нова для Кыргызстана и обычно приводит к очень негативным последствиям и общественному напряжению», — заключила парламентарий.

Напомним, сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 29 мая в Караколе. Накануне вечером суд Каракола отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154305/
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