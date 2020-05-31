Дело Камиля Рузиева. Задержанному за сутки трижды вызывали скорую помощь в ИВС

Правозащитнику Камилю Рузиеву накануне в ИВС, где он находится, трижды вызывали скорую помощь. Об этом 24.kg сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток.

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По данным сотрудников центра, задержанный жаловался на головные боли. В НЦПП отметили, что Камиль Рузиев чувствует себя удовлетворительно.

«Сегодня должен состояться суд по избранию меры пресечения. В связи с ситуацией с эпидемией коронавируса очень надеюсь, что суд примет объективное решение и Рузиев не будет заключен под стражу», — отметила и. о. директора центра Динара Саякова.

По данным ГКНБ, правозащитник задержан по факту подделки документов. Он также подозревается в мошенничестве.

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