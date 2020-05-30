Правозащитник Камиль Рузиев объявил голодовку

Задержанный в Караколе глава правозащитной организации «Вентус» Камиль Рузиев объявил голодовку. Об этом сообщает его сын Азат Рузиев.

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По его словам, 31 мая, в Караколе состоится суд по избранию меры пресечения. «Моей маме сообщили, что процесс будет закрытым(!), что абсолютно незаконно. Такое решение должно выноситься судьей на месте.

Он также сообщил, что его отца задержали 29 мая примерно в 20.00 сотрудники ГКНБ. «Его поместили в изолятор временного содержания в городе Каракол, по месту его работы. Именно в Иссык-Кульской области мой папа защищает жертв пыток и борется с милицейским беспределом.

Находясь в ИВС, мой папа, несогласный с обвинениями, объявил голодовку. Семья уже пыталась передать ему еду, но он отказался ее принять. Он взял только таблетки, которые необходимы ему из-за плохого самочувствия», — написал в соцсетях Азат Рузиев.

Приехавшие в ИВС врачи «скорой» зафиксировала, что у папы сильно упало давление. Но несмотря на это, он продолжает голодать. Азат Рузиев

Он также сообщил подробности задержания Камиля Рузиева. «Адвокат сообщил, что при задержании у папы не было с собой паспорта, поэтому пока его дело состоит лишь из акта задержания. Да, сотрудники ГКНБ имеют право забрать любого гражданина для выяснения личности на 48 часов. Но при этом, ГКНБ разослал всем СМИ пресс-релиз о том, что папе вменяют «Подделку документов» и «Мошенничество». Всего этого пока в деле нет, со слов адвоката», — написал Азат Рузиев.

Я не юрист, но коллеги папы сообщили мне что, такими делами должна заниматься милиция (ОВД или ГУВД), но уж точно не ГКНБ. Азат Рузиев

Он отметил, что его отец больше 20 лет защищает жертв пыток и борется с изъянами правоохранительной системы.