Запретить! Тазабек Икрамов против, чтобы депутатами избирались коррупционеры

Член парламента Тазабек Икрамов предложил поправки в Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша». Инициатива вынесена на общественное обсуждение.

По мнению нардепа, необходим законодательный запрет на участие в парламентских выборах тех, кто был осужден за получение или дачу взятки, либо за иное коррупционное преступление.

«Борьба с коррупцией невозможна без противодействия этому явлению еще на стадии избирательного процесса. При этом роль самих политических партий должна быть более значительной, так как именно они будут распространять положительный опыт борьбы с коррупцией», — отметил автор.

Запрет будет формировать прозрачность работы Жогорку Кенеша, в том числе с участием и самих политических партий. Тазабек Икрамов

Уточняется, что принятие этого документа не повлечет дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.