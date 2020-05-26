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Общество

В Польше задержана сбежавшая шесть лет назад сестра Садыра Жапарова

В Польше задержана объявленная в межгосударственный розыск Райкуль Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В ведомстве напомнили, что Райкуль Жапарова заочно признана виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса КР — «Соучастие в преступлении, в легализации (отмывание) преступных доходов», «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций» и осуждена на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Женщину объявили в межгосударственный розыск, в том числе и по линии Интерпола.

«По сведениям Интерпола, Райкуль Жапарова 22 мая задержана на территории Польши. В настоящее время Генеральной прокуратурой решается вопрос ее экстрадиции», — сообщили в МВД.

Райкуль Жапарова — родная сестра экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова. Она является бывшим председателем правления банка «Иссык-Куль». Бывший владелец банка Болот Байкожоев заявил, что Садыр Жапаров вместе с приближенным Бакиева — Евгением Гуревичем захватил его банк, через который отмывали деньги. В 2004 году было заведено уголовное дело по присвоению $400 тысяч инвестбанка «Иссык-Куль».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153786/
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