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Общество

Парад Победы в Москве пройдет 24 июня

Парад Победы в Москве пройдет 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам рабочей встречи с главой Минобороны страны Сергеем Шойгу.

«Мы сделаем это в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал он.

Глава России приказал начать подготовку к этому событию. Владимир Путин также добавил, что проведение марша «Бессмертного полка» запланировано на 26 июля.

Напомним, что 16 апреля Владимир Путин перенес проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153877/
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