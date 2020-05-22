Коррупция в Госагентстве связи. Одного из директоров Ala-TV водворили в СИЗО-1

Задержанного в рамках уголовного дела о коррупции в Госагентстве связи директора по стратегии и развитию компании Ala-TV водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что решение о взятии под стражу Д.В. принял Первомайский районный суд Бишкека. Известно, что в рамках дела на допрос в ГКНБ вызываются сотрудники аппарата правительства, а также Госагентства связи.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела ранее задержали и водворили в СИЗО ГКНБ экс-главу ведомства Наталью Черногубову. По версии следствия, руководство Госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи в нарушение закона переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Позже в рамках дела задержали сотрудников ГКНБ.