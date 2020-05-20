Государство не помогает, а тащит назад. Как бизнес выживает на карантине

Пандемия коронавируса затронула практически все сферы экономической деятельности Кыргызстана. Убытки понесли от таксистов и уборщиц до владельцев крупного бизнеса.

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С 1 мая в стране начался постепенный выход из карантина, с завтрашнего дня разрешено работать почти всем сферам. Но в Бишкеке некоторые предприниматели, не выдержав, стали открывать заведения, несмотря на то, что не вошли в список разрешенных. Это может свидетельствовать лишь об одном: голод коснулся не только рядовых граждан страны, но и владельцев бизнеса.

Журналист 24.kg поговорил с кыргызстанцами, которые несут убытки из-за пандемии коронавируса. Они рассказали, как переживают это время и нашли ли способы удержать свое дело на плаву.

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Владелец тайского кафе Baan Baan в Бишкеке Сумсарбек Мамыралы после введения режима ЧП в столице решил организовать доставку еды. Но такой формат работы не покрывает даже счетов за электричество в заведении. Его бизнес несет колоссальные убытки.

«Вчера я заплатил за свет 16 тысяч сомов за месяц. Маржа любого бизнеса — примерно 30 процентов. Пару дней назад моя выручка составила 940 сомов — было всего два заказа, это при том, что доставка у нас бесплатная, но курьеру платить нужно. И вот из 940 сомов, подсчитайте, 30 процентов моего чистого заработка — примерно 200 сомов. Кстати, зарплату всем сотрудникам я сохранил», — говорит Сумсарбек Мамыралы.

Помимо того, что я вообще не зарабатываю, в месяц на различные выплаты трачу минимум $4 тысячи. Сумсарбек Мамыралы

По словам владельца тайского кафе, и до карантина он работал на доставку, но это было не основным способом заработка. «И сейчас на этом заработать невозможно. Это, скорее, занятие для души, чтобы не сидеть без дела», — говорит Сумсарбек Мамыралы.

Доход приносили посетители, которые приходили в заведение. Когда кафе разрешат вновь принимать гостей, пока точно неизвестно.

Фото из интернета. Baan Baan Thai Cafe

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Сегодня продажи катастрофически упали. Если первые две недели режима ЧП в день поступало от 10 до 15 заказов, то сейчас один-два.

«У людей уже закончились деньги, но и употреблять тайскую кухню ежедневно граждане не будут. Все усугублялось тем, что первое время заказы мы доставляли на велосипеде, несмотря на дожди, нам не давали пропуска. Клиенты не были готовы платить за доставку», — рассказывает ресторатор.

Его кафе славится тем, что многие ингредиенты для блюд закупают напрямую из Таиланда. Но они уже на исходе, а это значит, что хозяин кафе будет вынужден закрыть заведение.

«Лето — это наш сезон. Мы хоть как-то выравниваем наши зимние потери. Но так как границы закрыты, туристов не будет, значит, в этому году уже не могу рассчитывать на какой-то заработок. Сейчас остро стоит один вопрос: как продержаться на плаву и просто не обанкротиться, не закрыться. В бизнесе это называется "под ноль". То есть нужно покрывать свои расходы, оперативно выплачивать административные налоги и аренду, зарплату сотрудникам, а также оставить себе немного на жизнь», — говорит Сумсарбек Мамыралы.

Несмотря на трудности с ведением бизнеса, Сумсарбек активно участвует в поддержке нуждающихся. За четыре недели он обеспечил продуктовыми пакетами 600 семей.

Поддержки или каких-либо послаблений со стороны государства предприниматель не дождался. Несмотря на обещания правительства, в начале карантина хозяину тайского кафе позвонили из Налоговой службы и попросили оплатить налог с продаж. На замечание, что продаж нет, ответили: оплатите, как в прошлом году.

Я никогда не питал иллюзий по отношению к нашему государству. Для меня это как опредленный балласт, сдерживающий раздражительный фактор, который малому и среднему бизнесу не помогает, а, скорее, тащит назад. Сумсарбек Мамыралы

Руководитель маркетингового отдела сети ресторанов Kaynar Group Василиса Мищенко тоже посетовала, что от государства никакой поддержки и послаблений нет. Убытки же растут с первого дня объявления карантина.

Фото из интернета. Ресторан «Кайнар»

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«Началось списание продуктов, были закупы, скоропортящиеся товары — это огромные деньги. Что-то мы смогли переработать, что-то раздали своим сотрудникам. Конечно, введеные карантинные меры серьезно ударили по бизнесу, отменились различного рода мероприятия. Сейчас состав поваров сети ресторанов консолидировался и работает только на доставку из ресторана «Тюбетейка», — говорит она.

Примерно 90 процентов сотрудников сети ресторанов пришлось отправить в неоплачиваемые отпуска. Василиса Мищенко

Однако несмотря на такие меры, руководство сети помогает своему персоналу продуктовыми пакетами по мере возможности. «Мы на постоянной основе помогали милиционерам, врачам, муниципальным службам, и в обсервации отвозили продукты и готовые блюда. Понимаем, что они работают на передовой по борьбе с COVID-19», — подчеркивает Василиса Мищенко.

Многие менеджеры сети ресторанов Kaynar Group стали работать курьерами, чтобы заработать хоть немного денег. Однако доставка блюд не только не приносит прибыли, а даже не покрывает расходов.

Руководство заведений пошло на такие меры, чтобы сотрудники не остались совсем без работы и заработка.

«Наши руководители пошли на беспрецендентные меры, намного дешевле было бы просто закрыться и переждать карантин. Но это бесчеловечно. Можно сказать, что сейчас предприятия не имеют чистой прибыли, а работают лишь для того, чтобы персонал заработал хоть какие-то деньги, пусть и небольшие. Этих средств на жизнь не хватит, но это во всяком случае лучше, чем ничего», — считает она.

Практически все рестораторы сегодня брошены на самовыживание.

Пандемия коронавируса сказалась на доходах и ведущих мероприятий. Тамада Урмат Асанбеков рассказал 24.kg, что из-за карантина пришлось пересмотреть все планы на этот год.

Фото из архива Урмата Асанбекова. Бишкекчане уже бронируют даты на осень

Почти все мероприятия, запланированные на весну, пришлось отменить. «Мои доходы резко упали, примерно на 80 процентов однозначно. Да, в этом есть и плюсы. За два месяца я закончил все, до чего не доходили руки. Однако если бы не накопления и некоторые сторонние проекты, моей семье пришлось бы гораздо тяжелее», — говорит ведущий.

Приходится нелегко. Но есть и те, кому еще сложнее в такой ситуации. Если я вижу в интернете просьбы о помощи, стараюсь помогать адресно. Урмат Асанбеков

Однако на карантине ведущий освоил новый формат проведения торжеств. Именно он впервые в Бишкеке организовал и провел онлайн-свадьбу. Но это был, скорее, необычный опыт, а не способ заработать.

Как только объявили о послаблениях и возможном снятии режима ЧС в июне, по словам ведущего, бишкекчане стали активно бронировать даты на осенние месяцы для проведения семейных торжеств.

«Без работы я не останусь. Нужно немного потерпеть, ведь осенний сезон уже практически у меня забит. А тех, кто планирует провести свое торжество сразу после ЧС (начало июня), я бы искренне попросил подождать до тех пор, пока ситуация не прояснится. Искренне надеюсь, что поводов для праздников у нас будет еще достаточно», — считает Урмат Асанбеков.

Накануне Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом объявил, что с 1 июня в Кыргызстане планируют возобновить все виды деятельности в экономической и социальной сферах, но при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Но, при этом предлагается все же оставить некоторые ограничения на проведение культурных, спортивных, научных, семейных, памятных мероприятий, на деятельность увеселительных, детских развлекательных заведений, игровых площадок, интернет-клубов, компьютерных игровых заведений и детских садов.