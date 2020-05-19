16:50
USD 76.63
EUR 82.81
RUB 1.05
Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

1 июня планируют возобновить работу всех видов экономической деятельности

В Кыргызстане с 1 июня планируют возобновить все виды деятельности в экономической и социальной сферах при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщил Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, предлагают оставить некоторые ограничения по следующим видам экономической деятельности:

  • проведение культурных, спортивных, научных, семейных, памятных мероприятий;
  • деятельность увеселительных заведений;
  • деятельность детских развлекательных заведений, игровых площадок;
  • деятельность интернет-клубов, компьютерных игровых заведений;
  • деятельность организаций дошкольного образования.

Отметим, что в столице с 21 мая откроются крупные торговые центры, а 25 мая начнет работу общественный транспорт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153250/
просмотров: 1011
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за нарушение домашнего карантина оштрафовали 36 человек
В Ленинском районе обнаружили чайхану с большим числом посетителей
В Чуйской области 300 человек находятся на обсервации
Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
Депутаты предлагают объявить дату местных выборов после отмены режима ЧС
В Иссык-Кульскую область можно въехать только через один пункт пропуска
Некоторые кафе возобновили работу, несмотря на запрет. Владельцев привлекут
Без соблюдения дистанции. Два часа приходится стоять в очереди в Ошский ЦСМ № 1
В обсервации бунтуют прибывшие из Соль-Илецка: медики боятся за свои жизни
В Токмаке скот продают прямо на дороге
Популярные новости
Итоги апреля. Экономика Кыргызстана начала стремительно падать Итоги апреля. Экономика Кыргызстана начала стремительно падать
Скандал вокруг приобретения радиочастот&nbsp;&mdash; это пример настоящей диверсии Скандал вокруг приобретения радиочастот — это пример настоящей диверсии
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;15&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 мая
Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в&nbsp;мире Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире
Бизнес
Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда
Дни открытых дверей в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Дни открытых дверей в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Однокомнатные и&nbsp;двухкомнатные квартиры в&nbsp;Бишкеке в&nbsp;ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Бишкеке в ипотеку от 6 процентов
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; современный цифровой банк, частью которого необходимо стать «Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
19 мая, вторник
16:46
Вопрос о возобновлении авиасообщения рассмотрят 25 мая Вопрос о возобновлении авиасообщения рассмотрят 25 мая
16:33
Минздрав: Брат депутата Нурбека Тотонова находится в больнице
16:25
1 июня планируют возобновить работу всех видов экономической деятельности
16:25
Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда
16:06
Айсулуу Мамашова: В Кыргызстане закон не защищает жертв насилия