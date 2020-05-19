1 июня планируют возобновить работу всех видов экономической деятельности

В Кыргызстане с 1 июня планируют возобновить все виды деятельности в экономической и социальной сферах при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщил Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
По его данным, предлагают оставить некоторые ограничения по следующим видам экономической деятельности:
- проведение культурных, спортивных, научных, семейных, памятных мероприятий;
- деятельность увеселительных заведений;
- деятельность детских развлекательных заведений, игровых площадок;
- деятельность интернет-клубов, компьютерных игровых заведений;
- деятельность организаций дошкольного образования.
Отметим, что в столице с 21 мая откроются крупные торговые центры, а 25 мая начнет работу общественный транспорт.