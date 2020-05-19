1 июня планируют возобновить работу всех видов экономической деятельности

В Кыргызстане с 1 июня планируют возобновить все виды деятельности в экономической и социальной сферах при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщил Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, предлагают оставить некоторые ограничения по следующим видам экономической деятельности:

проведение культурных, спортивных, научных, семейных, памятных мероприятий;

деятельность увеселительных заведений;

деятельность детских развлекательных заведений, игровых площадок;

деятельность интернет-клубов, компьютерных игровых заведений;

деятельность организаций дошкольного образования.

Отметим, что в столице с 21 мая откроются крупные торговые центры, а 25 мая начнет работу общественный транспорт.