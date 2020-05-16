В Бишкеке оштрафовали владельцев заведений, которые открылись без разрешения

В Бишкеке некоторые предприниматели открыли свои заведения, несмотря на то, что не вошли в список разрешенных. Об этом сообщили в мэрии столицы.

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По ее данным, многие продавцы также не соблюдают масочный режим в магазинах, торговых точках, а санитайзеры либо пустые, либо их нет совсем.

Нарушение влечет наложение штрафа второй категории: для физических лиц — 3 тысячи сомов, для юридических — 13 тысяч.

«Санпатруль составил протоколы по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях в отношении владельцев зоомагазина на улице Горького, магазина одежды в микрорайоне «Тунгуч» и мини-рынка «Чынар» на улице Ауэзова — все они открылись, несмотря на запрет», — сказали в муниципалитете.