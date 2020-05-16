Правительство нас бросило. На митинг против действий властей пришли три человека

Сегодня на площади Ала-Тоо должен был состояться мирный митинг против власти.

Напомним, призывы выйти на акцию протеста распространили в социальных сетях и мессенджерах.

Выразить свою гражданскую позицию против действия властей пришли три человека.

Одна из участниц акции протеста Раушания Хасанова заявила, что пришла на митинг, потому что не согласна с введением комендантского часа. По ее словам, правительство не обеспечило граждан тем, что положено в такие моменты.

«Люди сидели в закрытых помещениях, многодетные семьи остались голодными. Правительство не оказало никакой помощи. Сейчас, когда отменили его, нас опять ограничили во всем. Люди не могут выйти на работу. Это я, пенсионер, могу не выходить на работу, но у меня душа болит за тех, кто с большими долгами сидит. Нас правительство бросило», — сказала Раушания Хасанова.

К митингующим подошли сотрудники милиции, которые просят их разойтись. Однако участники акции протеста не согласились и заявили, что намерены выразить свою гражданскую позицию.