11:29
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Общество

Правительство нас бросило. На митинг против действий властей пришли три человека

Сегодня на площади Ала-Тоо должен был состояться мирный митинг против власти.

Напомним, призывы выйти на акцию протеста распространили в социальных сетях и мессенджерах.

Выразить свою гражданскую позицию против действия властей пришли три человека.

Одна из участниц акции протеста Раушания Хасанова заявила, что пришла на митинг, потому что не согласна с введением комендантского часа. По ее словам, правительство не обеспечило граждан тем, что положено в такие моменты.

«Люди сидели в закрытых помещениях, многодетные семьи остались голодными. Правительство не оказало никакой помощи. Сейчас, когда отменили его, нас опять ограничили во всем. Люди не могут выйти на работу. Это я, пенсионер, могу не выходить на работу, но у меня душа болит за тех, кто с большими долгами сидит. Нас правительство бросило», — сказала Раушания Хасанова.

К митингующим подошли сотрудники милиции, которые просят их разойтись. Однако участники акции протеста не согласились и заявили, что намерены выразить свою гражданскую позицию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152951/
просмотров: 653
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Каныбека Осмоналиева. В чем обвиняют экс-депутата, рассказали в ГКНБ
В Ат-Башинском районе Нарынской области запретили собрания и митинги
Российские феминистки провели акцию в поддержку женского марша в Бишкеке
Горожане вышли на митинг за равные права #нетнасилию. Как это было
В Караколе состоялся мирный пикет за права женщин #нетнасилию
#нетнасилию. Митингующие за права женщин прогнали провокаторов
Мирный митинг в Бишкеке. Милиция обещает не допустить беспорядков
Мирный митинг #нетнасилию за права женщин в Бишкеке. Что происходит сейчас
Мирный митинг в Бишкеке. Организаторы просят соблюдать порядок
В соцсетях призывают громить митинг против насилия. Милиция и ГКНБ не реагируют
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Как карантин превратил Бишкек в&nbsp;столицу безвластия Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки зарегистрировано 38&nbsp;новых случаев заражения коронавирусом В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом
В&nbsp;Бишкеке коронавирусом заразился сотрудник гипермаркета В Бишкеке коронавирусом заразился сотрудник гипермаркета
Бизнес
Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в&nbsp;эти выходные на&nbsp;O!TV Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV
O!Store объявляет МАРАФОН ПОДАРКОВ! O!Store объявляет МАРАФОН ПОДАРКОВ!
MegaCom увеличивает мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощности и охват сети 4G
Помощь рядом: семьи из&nbsp;Бишкека получили гуманитарную поддержку от&nbsp;Beeline Помощь рядом: семьи из Бишкека получили гуманитарную поддержку от Beeline
16 мая, суббота
11:22
Фото дня. Утро в обсервации в отеле «Ак-Кеме» Фото дня. Утро в обсервации в отеле «Ак-Кеме»
11:08
Правительство нас бросило. На митинг против действий властей пришли три человека
10:51
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
10:37
Минздрав: В Бишкекском СИЗО зараженных нет
10:26
Среди зараженных коронавирусом трое — водители большегрузных машин