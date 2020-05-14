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Общество

Юрист раскритиковал инициативу Гульшат Асылбаевой контролировать интернет

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова раскритиковала законопроект нардепа Гульшат Асылбаевой «О манипулировании информацией». Юрист разъяснила 24.kg, почему депутатская инициатива обречена на провал.

По ее словам, подобный законопроект уже есть. Он предусматривает контроль за распространением материалов в Сети и в случае признания их экстремистскими или террористическими сайт, где эти статьи опубликованы, может быть заблокирован по решению суда.

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«О каком регулятивном органе говорит инициатор? Этого нельзя ни в коем случае делать. Такое ведомство будет просто нелегитимно. А как Гульшат Асылбаева намерена отслеживать контент пользователей соцсетей? Их модераторы и создатели — не граждане Кыргызстана и под юрисдикцию нашей страны не попадают. К тому же, у них уже есть собственные опции для лишения пользователя возможности распространять сомнительный контент», — сказала Клара Сооронкулова.

Отметим, это уже не первая сомнительная попытка народных избранников контролировать интернет-пространство. Ранее та же Гульшат Асылбаева выступила с инициативой защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152791/
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