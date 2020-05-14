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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Среди заболевших коронавирусом в родильном отделении больницы в Нарыне 8 рожениц

Среды выявленных в Нарыне заболевших коронавирусом восемь рожениц. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Напомним, информация о выявленных 15 больных поступила во время утреннего брифинга заместителя министра здравоохранения Мадамина Каратаева.

«Все пациенты госпитализированы в Нарынскую областную объединенную больницу, из них 1 медицинский работник, 8 рожениц и 6 человек — контактные из числа родственников. У всех состояние удовлетворительное», — сообщили в штабе.

В родильном отделении под наблюдением остаются 8 рожениц с новорожденными и 7 беременных. Проведена полная дезинфекция помещений, персонал заменен, в помощь из Бишкека отправлены два акушера-гинеколога.

Всего в родильном отделении коронавирусом заболели 11 медицинских работников (акушерки, медсестры, санитарки).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152788/
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