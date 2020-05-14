Еще одна бригада медиков-добровольцев выехала в Нарынскую область

Бригада медицинских специалистов выехала в Нарынскую область. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что это девятая по счету группа врачей-добровольцев. В ее составе акушеры-гинекологи и реаниматологи. В течение 10 дней они будут оказывать помощь своим коллегам.

Напомним, в Нарынской области сегодня выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом.

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«Каждый медработник обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Все расходы, связанные с командировкой, а также дополнительные выплаты с сохранением заработной платы по основному месту работы будут профинансированы согласно законодательству, а также из эпидемиологического фонда», — отметили в штабе.

Всего среди медицинских работников с диагнозом COVID-19 выявлено 247 случаев. 192 выписаны из стационаров.

В Кыргызстане на 14 мая официально зарегистрировали 1 тысячу 82 случая заражения коронавирусом.