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Общество

В доме престарелых просят президента защитить их от бывшего директора

Совет ветеранов Бишкекского стационарного социального учреждения (БССУ — дом престарелых) заявляет, что бывший директор учеждения провоцирует и давит на нынешнего. Об этом 24.kg сообщила член совета Наталья Казачухина.

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По ее словам, бывший директор Эркингуль Абдылдаева распространяет ложную информацию в социальных сетях, загружает смонтированные материалы и настраивает подопечных учреждения против нового директора Адильбека Козубаева.

«Подопечные БССУ уже на протяжении года не знают покоя. Мы обращаемся к президенту. Сооронбай Шарипович, мы знаем, что вы с начала своей деятельности объявили войну с коррупцией на всех уровнях госструктур. У нас имеются результаты независимой аудиторской проверки по финансово-хозяйственной деятельности бывшего директора, которая выявила многочисленные факты финансовых нарушений», — пишет Наталья Казачухина.

Совет ветеранов попросил главу государства помочь в нормализации обстановки в доме престарелых.

Ранее сотрудники Бишкекского стационарного социального учреждения обратились к министру труда и социального развития Улукбеку Кочкорову с требованием уволить директора Адильбека Козубаева. Они заявляют о многочисленных нарушениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152693/
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