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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Сотрудники дома престарелых заявляют о нарушениях и просят уволить директора

Сотрудники Бишкекского стационарного социального учреждения (БССУ — Дом престарелых) обратились к министру труда и социального развития Улугбеку Кочкорову с требованием уволить директора Адильбека Козубаева. Они заявляют о многочисленных нарушениях, сообщил 24.kg юрист Бактыбек Жумашев.

По его словам, обратившиеся отмечают, что в БССУ поступает гуманитарная помощь, но ее учет не ведут. За пожилыми, которые не могут ходить, нет надлежащего ухода. Их не возят на креслах-каталках и они передвигаются ползком.

БССУ возглавляет Адильбек Козубаев, назначенный с нарушениями.

Ранее одна из сотрудниц учреждения Ирина Побежимова в заявлении, поданном в прокуратуру, указала, что Адильбек Козубаев оскорбляет работников, бьет пациентов с инвалидностью, нуждающихся в услугах врачей, и тренеров. Как отметила заявительница, Козубаев избил Елену Кулебаба, а инвалида Надежду Фомичеву запер в подвале.

Бактыбек Жумашев рассказал, что есть видео, как издеваются над инвалидами. За нарушение порядка пациентов запирают в холодном туалете.

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Юрист отметил, что обращался в Генпрокуратуру с требованием принять меры к руководству МСРиТ, потому что министр не исполняет решение суда и не восстанавливает в должности предыдущего директора — Эркингуль Абдылдаеву. Она выиграла судебные споры в первой и второй инстанциях. Ответа на ходатайство адвоката ГП не дала до сих пор.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152155/
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