У Сапара Исакова и обвиняемых по событиям в селе Кой-Таш коронавируса нет

Госслужба исполнения наказаний взяла ПЦР-анализы у обвиняемых по делу о событиях в селе Кой-Таш. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что у Равшана Джеенбекова, Фарида Ниязова, Фархада Баабиева, Мээрбека Мискенбаева, Рысбека Карыпбек уулу, Каната Сагымбаева, Каната Осмоналиева анализы на COVID-19 показали отрицательный результат.

Кроме того, отрицательный результат показали и анализы бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Напомним, ранее сторонники бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева заявили, что у него якобы есть характерные симптомы коронавируса. Кроме того, стало известно, что бывшего премьер-министра Сапара Исакова намерены этапировать из исправительной колонии в СИЗО-1 Бишкека. Защита выразила опасение в том, что в следственном изоляторе он может заразиться COVID-19.