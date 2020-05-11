У телохранителя Алмазбека Атамбаева симптомы коронавируса. СДПК требует проверку

У телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева симптомы коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, Канат Сагымбаев три дня назад обратился с письмом к руководству СИЗО-1, но действий не последовало.

«В СИЗО-1, возможно, есть коронавирус. Во время судебного заседания по кой-ташским событиям Канат Сагымбаев заявил, что болеет. У него симптомы коронавируса. В связи с этим мы требуем срочно принять меры и проверить заключенных на коронавирус. Если факт подтвердится, руководство ГСИН нужно привлечь к ответственности за сокрытие болезни. Это преступление», — заявила она.

Сегодня в Первомайском районном суде столицы проходит судебное заседание по делу о кой-ташских событиях.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.