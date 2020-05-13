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Общество

Жители дома престарелых устали от сплетен, заявляет пресс-служба Минсоцразвития

Пожилые люди в Бишкекском стационарном социальном учреждении (БССУ — дом престарелых) говорят, что видео того, как пожилая женщина доползла до туалета, смонтировано и является провокацией. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

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По ее данным, чиновники выехали в учреждение и поговорили с его жителями.

«На встрече пожилые люди отметили, что никакого давления на подопечных со стороны нынешнего директора Адильбека Козубаева нет, тем более нет фактов избиения постояльцев БССУ. Они подчеркнули, что подобные смонтированные провокационные видео в соцсетях распространяются не впервые. Вместе с тем они просили разобраться и защитить их от сплетен внутри учреждения», — сказали в ведомстве.

Чиновники приглашали в БССУ и адвоката Бактыбека Жумашева, который сообщал, в каких плачевных условиях живут пожилые люди в социальном учреждении. Журналисту 24.kg он сказал, что отказался ехать, ведь смысла в этом нет.

«Улукбек Кочкоров действительно пригласил меня в БССУ. Я ответил, что какой толк приезжать в назначенное время? Я попросил его предоставить мне разрешение прийти без предупреждения в любое время. На это министр труда и соцразвития не стал отвечать. Конечно, ему это было невыгодно», — добавил адвокат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152620/
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