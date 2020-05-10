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Агент 024

Адвокат: Жители дома престарелых ползком добираются до туалета

За пожилыми в Бишкекском стационарном социальном учреждении (БССУ — дом престарелых), которые не могут ходить, нет надлежащего ухода. Никто не возит их на креслах-каталках, они передвигаются как могут. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

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По его словам, при назначении нового директора Адильбека Козубаева были допущены грубейшие нарушения. Однако руководство Минтруда и соцразвития не собирается устранять их.

«Наоборот, руководство ведомства считает, что они сохраняют, как они выразились, «институциональную память», назначая директора, который не отвечает квалификационным требованиям. На видео, которые мне прислали из БССУ видно, как пожилая женщина ползком пришла, нет — доползла, в туалет. А на втором видео пожилой мужчина, также передвигаясь ползком, добрался до стола и берет кусок хлеба. Вы что там, их впроголодь держите?» — задается вопросом адвокат.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/152408/
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