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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Юристы бьют тревогу: власти создали условия для произвола милиции и коррупции

Юристы правовой клиники «Адилет» заявляют, что поддерживают решение властей о продлении режима ЧС и введении ограничительных мероприятий, в частности, карантина на отдельных территориях. Но указывают на неоднозначность и неправомерность выдвигаемых населению требований.

В «Адилете» подчеркивают, что в последние несколько дней руководители правительства и мэрии Бишкека делают противоречивые заявления. «Например, кабмин сообщает о разрешении только отдельных видов деятельности, что означает запрет на все другие. Это является серьезным ограничением прав человека, допускаемым однако в строго определенных случаях. Но согласно законодательству подобные ограничения могут вводиться только на основании соответствующих правовых актов. К сожалению, до настоящего времени ни в СМИ, ни на сайтах уполномоченных органов не были опубликованы соответствующие документы правительства или мэрии столицы о запрете осуществления некоторых видов трудовой деятельности или остановке работы общественного транспорта», — отмечают юристы.

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Экспертов также смутило то, что не опубликованы документы, устанавливающие требования о предъявлении справок с места жительства, маршрутных листов и заверении справок с места работы в Государственной налоговой службе, которые вполне обоснованно вызвали негативную реакцию общества. «При этом органы власти неоднократно опровергали собственные публичные заявления, что говорит об отсутствии утвержденных документов по этим вопросам и чрезвычайно раздражает общественность. Следовательно, если такой документ не опубликован, то не может идти речи об установлении каких-то правил и тем более о привлечении граждан к ответственности», — уточнили аналитики.

Необходимо отметить, что согласно Конституции официальное опубликование нормативных правовых актов является обязательным условием вступления их в силу.

Юристы правовой клиники «Адилет»

Юристы подчеркивают, что все эти обстоятельства неизбежно приведут к нарушениям прав человека на практике. «Получается, что и население, и государственные органы не знают, какие именно правила необходимо соблюдать. При таких условиях патрульные наряды милиции могут неправомерно штрафовать граждан за отсутствие различных справок и печатей на них или за отсутствие масок на улице. Таким образом, создаются благоприятные условия для произвольной практики применения закона и коррупционных проявлений. Более того, отсутствие нормативно утвержденных требований будет порождать конфликтные ситуации между гражданами и сотрудниками правоохранительных органов, которые в случае обжалования их действий будут нести ответственность», — говорится в заключении экспертов.

Такое положение, как считают юристы, свидетельствует о слабой подготовке государственных органов к переходу в режим ЧС.

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Они напоминают, что отсутствие единой консолидированной позиции властей по важнейшим для общества вопросам может негативно отразиться на социально-экономической и общественно-политической ситуации.

«Люди измотаны и раздражены, у них заканчиваются деньги на еду и медикаменты, все сферы бизнеса несут колоссальные убытки, значительно увеличивается уровень безработицы. Общественность Кыргызстана призывает органы государственной власти восстановить хотя бы минимальный уровень управленческой и правовой культуры», — подчеркивают эксперты.

В целях неукоснительного соблюдения Конституции и законов Кыргызстана просим устанавливать справедливые требования для трудовой деятельности и передвижения граждан на основании соответствующих документов, а также полностью их публиковать.

Юристы правовой клиники «Адилет»

Напомним, отменив ЧП, власти продлили режим ЧС. А мэрия Бишкека ввела новые требования для въезда в столицу и перемещения по городу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152571/
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