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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Тилек Омуралиев: Действия властей ограничивают права граждан

Адвокат организации «Юристы за права человека» Тилек Омуралиев считает, что действия властей Бишкека ограничивают права граждан. Об этом он заявил 24.kg, комментируя требования о предоставлении справок с места жительства и места работы.

Юрист напомнил, что введенный указом президента режим чрезвычайного положения перестал действовать до 00.00 10 мая 2020 года. Соответственно, все ограничительные меры, которые принимались во время его действия, также прекращены.

Да, глава государства сообщил, что режим чрезвычайного положения продлевается по всей территории республики. Однако о том, какие меры принимаются в связи с этим, информации не поступило. Что касается режима карантина, который бурно обсуждается в СМИ, то можно сказать, что уже подписаны и обнародованы два закона — «О гражданской защите» и «Об общественном здравоохранении».

Согласно внесенным в эти законы изменениям, правительство вправе определить уполномоченный орган, который будет во время карантина принимать меры, ограничивающие права граждан.

Тилек Омуралиев

Согласно данным сайта кабмина, 10 мая вынесено распоряжение № 166-р. По нему мэрам Бишкека и Оша, полномочным представителям правительства в Нарынской и Джалал-Абадской областях, руководителям местных государственных администраций Ат-Башинского и Чаткальского районов было предписано принять необходимые меры в соответствии с порядком ведения и осуществления ограничительных карантинных мер в области общественного здравоохранения.

«Когда были приняты поправки в законы, был также принят порядок введения и осуществления ограничительных карантинных мер. В этом положении как раз и расписывается, кто, как и на каких основаниях может вводить такие меры. 10 мая принято распоряжение, мэрия должна была в рамках его исполнения издать свои нормативные акты о том, какие конкретно меры они будут применять. Но на 13.00 11 мая таких документов нет. Соответственно, требование справок на данный момент мы считаем незаконным», — заключил адвокат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152475/
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