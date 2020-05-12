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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Новый коронавирус

Фигурантов дела о событиях в Кой-Таше проверят на наличие коронавируса

Фигурантов дела о событиях в Кой-Таше протестируют на наличие коронавируса. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, такое решение принято после заявления экс-телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева, Каната Сагымбаева. Накануне на процессе в Первомайском суде он сказал, что у него характерные симптомы коронавируса. Обвиняемый подчеркнул, что письменно обращался к начальству СИЗО с жалобами на недомогание. Однако помощь ему не была оказана. Анализ на новый вирус у него не взяли.

«Когда подследственные вернулись в СИЗО, начальник изолятора провел беседу с Канатом Сагымбаевым. Но он опроверг, что говорил на суде, будто у него коронавирус и ему не оказывают помощь. Так и сказал: «Это все чушь! Я такого не говорил». Получается, что адвокаты подставили своего же подзащитного, распространив недостоверную информацию. Но руководство ГСИН решило во избежание кривотолков проверить спецконтингент», — подчеркнули в ГСИН.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям«Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152549/
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