Динара Аляева: Чиновники хотят отобрать здание детского хосписа

Чиновники пытаются отобрать здание Первого детского хосписа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева.

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По ее словам, инициаторы закрытия учреждения пытаются обвинить хоспис в том, что его руководство попросило у Минздава расходные материалы для ИВЛ, к которому подключен один из детей.

«Расходники для ИВЛ нужны тяжелобольному подопечному ребенку, который лежит дома. Хоспис обеспечил своих подопечных, несмотря на карантин и закрытые границы, лекарствами почти на 200 тысяч сомов. Что сделала ты, сидя в своем теплом кресле?» — адресует она вопрос депутату Евгении Строковой.

Отметим, на заседании парламента депутат Евгения Строкова подняла вопрос о том, что правительству стоит проверить, нужен ли детскому хоспису аппарат искусственной вентиляции легких. Она призвала создать комиссию по работе учреждения. Депутат также задалась вопросом, имеет ли хоспис лицензию на лечение детей.

Ранее директор хосписа Ольга Труханова сообщала, что в учреждении семеро детей подключены к аппарату ИВЛ и трахеостоме. Они нуждаются в помощи по закупке расходных материалов. Она отмечала, что обращалась в Минздрав с просьбой помочь в приобретении расходных материалов. Однако там отказали, сославшись на то, что средства не предусмотрены в госбюджете.

Евгения Строкова неоднократно выступает с нападками в адрес хосписа, однако ни одного доказательства нарушений в нем не привела.